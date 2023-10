Homem mata criança palestiniana de seis anos com 26 facadas em Chicago

Uma criança de apenas seis anos foi esfaqueada até à morte por um homem de 71 anos em Plainfield, no estado norte-americano de Chicago, num caso que a polícia acredita que está relacionado com um crime de islamofobia, na sequência do ataque do Hamas a Israel.

A polícia já prendeu o homem, tendo confirmado que em causa está um crime de ódio, uma vez que o menino, identificado como Wadea Al-Fayoume, tinha dupla nacionalidade palestiniana e norte-americana. A mãe da criança, também muçulmana, ficou gravemente ferida na sequência do ataque.

De resto, foi a própria mãe, Hanaan Shahin, a dar o alerta para o caso, tendo ligado para o serviço de emergência a denunciar um ataque com faca por parte do seu senhorio, que matou o seu filho com 26 facadas no peito, tronco e braços.

Quando os agentes da polícia chegaram ao local encontraram o homem sentado no chão, perto da porta de entrada, com um corte na testa. Pouco depois encontraram as duas vítimas no quarto.

A criança ainda foi transportada para o hospital, mas acabou por morrer na sequência dos ferimentos. A mulher, apesar da condição grave, deve conseguir sobreviver.

A polícia também encontrou no local a arma do crime, com o xerife do condado de Will a explicar à ABC7 que o suspeito vai ser acusado de dois crimes de homicídio em primeiro grau, um deles na forma tentada, além de dois crimes de ódio e de assalto agravado.

O caso já foi denunciado pelo Conselho para as Relações Américo-Islâmicas (CAIR), um grupo que defende os direitos civis dos muçulmanos nos Estados Unidos, e que classificou este como um crime de ódio.