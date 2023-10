Angola nos Jogos Olímpicos pela 8ª vez

Angola qualificou-se pela 8ª vez, para os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris (Franca), mercê da vitória sobre os Camarões, por 27-21.

Em jogo disputado no pavilhão Multiúsos do Kilamba, em Luanda, as campeãs africanas venciam já ao intervalo, por 16-9.

A Selecção Nacional representará o continente africano no maior evento multidisciplinar do mundo pela oitava vez consecutiva.

Com esta derrota, Camarões tentará prepsença em Paris num “play-offs”, a disputar-se no próximo ano, com selecções da Europa e da Ásia.