Investimentos em petróleo e gás na Noruega atingirão recorde em 2024, apesar de ser um país líder na transição energética

Espera-se que as empresas gastem um nível recorde de investimento na extração de petróleo e gás e transporte por oleodutos em 2024 na costa da Noruega, graças aos maiores gastos esperados em exploração e desenvolvimento de campos, disse o Statistics Norway na terça-feira.

Os investimentos na extração de petróleo e gás e no transporte por oleodutos para 2024 estão agora estimados em 23,6 mil milhões de dólares, “que é historicamente a estimativa nominal mais elevada desde que esta estatística foi criada”, disse o gabinete de estatísticas da Noruega.

Para 2025, o investimento também será forte, embora não tão forte como este ano, devido a menos novos desenvolvimentos no próximo ano, afirmou o Statistics Norway.

As empresas de petróleo e gás planeiam aumentar a actividade de exploração e os gastos no offshore da Noruega este ano, à medida que o maior produtor de petróleo e gás da Europa Ocidental procura manter a produção e aumentar as exportações para o resto da Europa.

Atualmente, a maioria dos esforços de exploração concentra-se em áreas em torno da infraestrutura existente para que as descobertas possam ser vinculadas rapidamente e criar valor enquanto os campos ainda estão em operação, afirmou a Direção Offshore Norueguesa no seu relatório anual no início deste ano.

Embora isto seja importante para manter os níveis de produção a curto e médio prazo, a direcção disse que “gostaria de ver as empresas explorando activamente em áreas mais fronteiriças”.

A robusta atividade de exploração e produção do ano passado deverá continuar em 2024, observou o relatório. Este ano, a actividade de exploração irá aumentar, com 40 a 50 poços de exploração planeados pelos operadores, contra 34 poços de exploração perfurados no ano passado, de acordo com a autoridade.