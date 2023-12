Guiné-Bissau: Governo de iniciativa presidencial poderá aprofundar a crise política

O presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, diz que vai formar um novo Governo, esta semana, o que para nalistas vai aprofundar a crise política.

Sissoco Embaló fez o anuncio ontem, 10, depois da sua participação na Cimeira de Chefes de Estado e do Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que teve lugar em Abuja, capital da Nigéria, que analisou a situação na Guiné-Bissau.

Uma das notas salientes do comunicado final da CEDEAO tem a ver com a necessidade de “investigação transparente, e cumprindo a lei, sobre os eventos, e ao reinício rápido do funcionamento de todas as instituições nacionais”.

Por Lassana Cassamá