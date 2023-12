Guiné-Bissau: detidos Ministro das Finanças e Secretário de estado

O Ministro da Economia e Finanças, Suleimane Seide, e o Secretário de Estado do Tesouro, António Monteiro, foram detidos ao fim doa dia de quinta-feira , 30 novembro, pelo Ministério Público.

A detenção aconteceu após cerca de seis horas de audição sobre o caso do pagamento de 10 milhões de dólares, em dívida, a um grupo de empresários, através de um dos bancos comerciais do país.

Segundo uma fonte do Ministério Público, os dois governantes foram detidos “para não perturbar a investigação em curso”.

Questionada se os dois suspeitos vão ser apresentados esta sexta-feira ao Juiz de Instrução Criminal, uma outra fonte junto ao Ministério Público disse não ter certeza, adiantando, contudo, que seria o “correto para não violar o prazo da prisão preventiva”.

O Ministério Público desencadeou na última sexta-feira, 24, uma operação de busca e apreensão no Ministério das Finanças, depois de ter, alegadamente, recebido uma denúncia sobre o pagamento de mais de 10 milhões de dólares a um grupo de empresários, no quadro da dívida que o Estado tem para com alguns agentes do sector empresarial.