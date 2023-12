João Lourenço reitera abertura para cooperar com EUA

Ao intervir na abertura das conversações com o homólogo norte-americano, Joe Biden, manifestou abertura para parcerias estratégicas em outras áreas de interesse, como energia, transportes, exploração do espaço e outros de interesse.

Na sua abordagem, felicitou Joe Biden pelo facto de ser o primeiro Chefe de Estado dos EUA a mudar o paradigma da cooperação entre aquele país e África.

Lembrou que esteve na Cimeira EUA-ÁFRICA, em 2022, altura em que Joe Biden prometeu olhar África com outros olhos, investindo nas infra-estruturas necessárias para o desenvolvimento do continente africano.

Para João Lourenço, o envolvimento dos EUA no Corredor do Lobito e em outros projectos do ramo das telecomunicações e energia limpa são a provada materialização desse compromisso.

“Essas essas infra-estruturas vão ajudar não só Angola, mas grande parte do continente”, disse, sublinhando que o encontro desta quinta-feira marca o começo de uma nova página nas rações entre os EUA e África.