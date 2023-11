Grande revés: os Estados Unidos e países asiáticos não estão prontos para finalizar um acordo comercial na Cimeira da APEC

Os Estados Unidos e 13 países parceiros asiáticos não conseguirão anunciar a conclusão de um acordo económico numa cimeira regional em São Francisco liderada pelo Presidente Joe Biden , uma vez que as diferenças sobre o comércio persistem após cerca de um ano de negociações.

Os países fizeram progressos em alguns dos chamados pilares do Quadro Económico Indo-Pacífico, mas o comércio – em particular as regras para o comércio digital e o trabalho – revelou-se mais difícil, de acordo com pessoas familiarizadas com o processo, que pediram para não serem identificadas. As negociações provavelmente continuarão nos próximos meses, acrescentaram.

Uma das pessoas disse que a administração planeava anunciar esta semana a conclusão das negociações relativas a algumas áreas comerciais, incluindo agricultura e concorrência.

Biden receberá parceiros americanos na cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em São Francisco, a primeira vez que o encontro ocorre nos EUA desde 2011. Ele também planeia se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping na quarta-feira, seu primeiro encontro num ano.

A estrutura é a forma de Biden combater a crescente influência da China e marca o envolvimento económico americano mais significativo na região desde que o presidente Donald Trump retirou os EUA da Parceria Transpacífico em 2017. No entanto, não chega a reduzir as tarifas como uma medida tradicional de acordo de comércio livre, que alguns países têm procurado.

No entanto, a nova iniciativa deparou-se com alguns dos mesmos problemas e oposição que o esforço anterior, conhecido como TPP.

Uma das pessoas disse que os senadores democratas que criticaram os acordos de livre comércio anteriores, como Sherrod Brown , de Ohio, e Elizabeth Warren , de Massachusetts, deixaram claro ao governo que só apoiariam a abordagem comercial se esta incluísse uma forte proteção do trabalho e ambiental, mas eles não estavam prontos para serem anunciados esta semana.

Ambos enfrentam a reeleição no próximo ano, mas Brown concorrerá num estado em que Trump venceu facilmente em 2016 e 2020.

Os acordos de livre comércio provaram dividir os EUA desde que Bill Clinton concordou com o Acordo de Livre Comércio da América do Norte com o Canadá e o México em 1993. Trump condenou o acordo, dizendo que custou centenas de milhares de empregos industriais americanos e passou grande parte da sua administração a renegociar isso.

A representante comercial dos EUA, Katherine Tai, lidera negociações sobre o pilar comercial. A secretária de Comércio, Gina Raimondo , tem liderado negociações sobre outros dois pilares do IPEF que estão mais avançados.

Ela também liderou negociações sobre um pilar da cadeia de abastecimento que foi concluído no início deste ano e pretende evitar o tipo de perturbações que ocorreram durante a pandemia do coronavírus.