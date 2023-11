EUA e UE lideram proposta ambiciosa para que a COP28 apoie a triplicação das energias renováveis até ao final da década

Os estados Unidos e a União Europeia estão a liderar um esforço global para que as negociações climáticas das Nações Unidas apoiem a triplicação das energias renováveis e a duplicação das poupanças de energia até ao final da década.

Mais de 60 países apoiam as metas a serem incluídas no resultado das próximas conversações COP28 da ONU em Dubai, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto. Os líderes dessas nações estão a planear juntar-se a um apelo à acção numa reunião a 2 de dezembro durante a conferência, disseram.

O compromisso também é promovido pelos Emirados Árabes Unidos, o anfitrião das negociações climáticas que decorrem de 30 de novembro a 12 de dezembro. O seu objetivo ajudaria a evitar que o aquecimento global aumentasse 1,5°C, um limite crítico, de acordo com a Agência Internacional de Energia e a Agência Internacional de Energia Renovável.

A COP28 deverá definir a direção sobre como combater as alterações climáticas durante o resto da década, mas ainda há uma profunda divisão entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos sobre como reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e, mais importante, sobre quem deve pagar pela transição para energia mais verde.

O impulso para triplicar as fontes renováveis, como a eólica e a solar, é apoiado por países como a Austrália, Zâmbia, África do Sul, Japão e Singapura. No entanto, o seu destino dependerá em grande parte da China e da Índia, que até agora não deram sinal de endosso. As decisões nas conversações da ONU necessitam do apoio unânime de mais de 190 países.

“Convidamos todos os países a aderirem ao compromisso da COP28 de apoiar a triplicação da capacidade global de energias renováveis (atingindo 11 TW até 2030) e a duplicação da taxa global média anual de melhorias na eficiência energética entre agora e 2030 (atingindo 4%), e a comparecerem à COP com compromissos tangíveis para atingir este objetivo”, escreveu o presidente da COP28, Sultan Al Jaber, numa carta às partes da conferência climática no início desta semana.

O compromisso planeado delinearia as medidas necessárias para alcançar os objectivos de energia limpa, tais como garantir um maior financiamento – especialmente nos países em desenvolvimento – reforçar as redes eléctricas, melhorar os processos de licenciamento e conceber regras de mercado que incentivem o investimento.

A coligação também argumenta que as metas teriam de ser acompanhadas por uma mudança nos combustíveis fósseis “inabaláveis” que não são acompanhados por tecnologias de remoção de emissões.

A definição de “inabalável” deverá ser uma das questões mais controversas em Dubai. Os Emirados Árabes Unidos – um grande produtor de petróleo – estão entre os maiores apoiantes da captura e armazenamento de carbono e veem um papel para permitir a queima contínua de combustíveis sujos no futuro.

A UE, composta por 27 países, que tem o objetivo vinculativo de se tornar neutra para o clima até 2050, acredita que tais tecnologias devem ser utilizadas principalmente para “setores difíceis de reduzir” e não devem ser utilizadas para atrasar a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis.