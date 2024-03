Futebol: Sporting do Bié conquista supertaça

O Sporting do Bié conquistou hoje, na cidade do Cuito, a supertaça em futebol, denominada “João Custódio, da Silva”, ao vencer o Sporting de Catabola, por 2-0.

Os golos da partida, disputada no estádio dos Eucaliptos, foram apontados por Gildo e Cacande, aos 69 e 74 minutos, respectivamente.

O Sporting do Bié, que destrona assim o seu adversário de ocasião, será o representante desta província na fase nacional da Taça de Angola.

No final partida, o técnico adjunto do Sporting do Bié, Mateus Conjo, fez saber que a conquista dessa taça, fase provincial, vai galvanizar os seus pupilos no campeonato da segunda divisão, em que disputam um lugar para o próximo Girabola.

Por seu turno, o técnico principal do Sporting de Catabola, Pascoal Bravo, reconheceu a superioridade da equipa adversária, sobretudo na segunda parte, onde a sua formação sofreu os golos, por erro de marcação.AS/PLB