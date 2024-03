Comboio do CFB colhe mortalmente cidadão no Cachiungo

Um cidadão nacional de, aproximadamente, 37 anos de idade, foi colhido mortalmente na manhã deste sábado, por um comboio de passageiros do Caminho-de-Ferro de Benguela, no município do Cachiungo, província do Huambo, soube a ANGOP.

Em nota de imprensa, o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros refere que o facto ocorreu no sentido Huambo – Cuito (Bié) concretamente nas imediações do bairro 17 de Setembro, a dois quilómetros da vila municipal do Cachiungo.

A vítima, lê-se no documento, foi encontrado num dos extremos da linha, onde foi removido pelo Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, na presença do efectivo da Polícia Nacional e levado para a morgue do Hospital municipal do Cachiungo.

Testemunhas no local, afirmam que o infeliz fazia carregamento de madeira na floresta do Lonundo e, de forma, descontrolada foi colhido mortalmente pelo comboio, quando transitava pela linha férrea.

Trata-se do primeiro caso do género ocorrido, este ano, na província do Huambo, com estações do CFB em sete dos 11 municípios que possui, designadamente Chinjenje, Ucuma, Longonjo, Caála, Huambo, Chicala-Cholohanga e Huambo.

O último foi registado em Maio de 2023, quando uma jovem de 18 anos de idade, perdeu a vida, no troço que liga as cidades da Caála e do Huambo.

O CFB tem uma linha férrea com mil 344 quilómetros, partindo do Lobito (Benguela) até ao Luau (Moxico), com 67 estações ao longo da sua extensão. ALH