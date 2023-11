FMI atualiza previsões de crescimento da China, com ligeiro aumento da atividade económica em 2023 e 2024

O Fundo Monetário Internacional melhorou as suas projeções para o crescimento económico anual da China este ano e no próximo, uma vez que o país registou um desempenho mais forte do que o esperado no terceiro trimestre e Pequim implementou políticas para apoiar a recuperação.

O FMI espera que o produto interno bruto da China cresça 5,4% em 2023 e 4,6% em 2024, de acordo com a declaração da Missão do Artigo IV publicada terça-feira. Cada uma delas é 0,4 pontos percentuais superiores às projeções anteriores do Fundo em outubro.

O recente plano de Pequim de emitir mais dívida soberana ajudará a recuperação da economia e “é uma das razões pelas quais melhorámos a nossa previsão de crescimento”, disse a Primeira Diretora-Geral Adjunta do FMI, Gita Gopinath , numa conferência de imprensa em Pequim, na terça-feira.

A instituição observou, no entanto, que o crescimento mais lento no próximo ano será provavelmente devido aos riscos contínuos da crise imobiliária e à procura externa moderada. Apelou ao governo para que prossiga com os esforços para conter os riscos do mercado imobiliário e da dívida do governo local para impulsionar o sentimento e as perspectivas de crescimento a curto prazo.

O FMI é a mais recente de várias organizações globais, incluindo o UBS Group AG e o JPMorgan Chase & Co, a atualizar as suas perspetivas de crescimento para a segunda maior economia do mundo, depois de esta ter ganhado força no período de julho a setembro.

Pequim sinalizou a sua intenção de evitar um abrandamento acentuado do crescimento no próximo ano, recorrendo a medidas não convencionais , como o aumento do seu défice orçamental para o maior em três décadas através da venda de obrigações soberanas adicionais no valor de 1 bilião de yuans (137 mil milhões de dólares).

Dados mais recentes mostraram que a recuperação ainda é frágil, com ventos contrários persistentes pela frente. A actividade industrial voltou a contrair-se no mês passado e o sector dos serviços enfraqueceu. Embora as importações tenham aumentado, as exportações caíram mais do que o esperado em Outubro e a pressão deflacionista parece persistir.

As autoridades deveriam acelerar a saída de promotores inviáveis e permitir preços de habitação mais flexíveis, como parte de um “pacote de políticas abrangente” para apoiar o mercado imobiliário, disse Gopinath no comunicado. Ela também instou o governo central a realizar reformas do quadro fiscal e a reestruturação dos balanços para fazer face às tensões da dívida regional.

“Uma reorientação das despesas fiscais para as famílias e uma flexibilização adicional através das taxas de juro apoiariam o crescimento e o investimento”, disse Gopinath. “Uma maior flexibilidade cambial ajudaria a absorver choques externos e a reforçar a transmissão da política monetária.”

Taxas de juros mais altas por mais tempo nos EUA significam que uma fonte fundamental de pressão sobre o yuan permanecerá, disse Gopinath durante o briefing. Tornar o yuan mais flexível e reduzir as taxas de juros ajudará a trazer a fraca inflação da China de volta ao ritmo-alvo, disse ela.

O FMI não espera “uma tendência geral de deflação” na China porque a actual inflação lenta é impulsionada principalmente pelos preços dos alimentos e da energia, disse Gopinath durante a conferência de imprensa. O FMI prevê que a inflação subjacente, que exclui os preços voláteis dos alimentos e da energia, aumente para 2,1% até ao final de 2024, dos actuais 0,8% .

Gopinath apelou à China para que realize reformas estruturais amplas e pró-mercado para aumentar a produtividade e equilibrar a economia para enfrentar desafios como o envelhecimento da população e a diminuição dos retornos do investimento. Tais reformas estruturais serão importantes para atrair investidores estrangeiros, disse ela.