Direito ao aborto está no centro de eleições em Estados dos EUA nesta 3ª

O aborto estará mais uma vez nas urnas de Estados norte-americanos nesta terça-feira, quando os residentes de Ohio votarem sobre a garantia do direito ao procedimento e os eleitores da Virgínia decidirem se fornecem aos republicanos o poder de impor novos limites.

Faltando menos de 10 semanas para a primeira disputa das primárias presidenciais em Iowa, republicanos e democratas de todo o país estão observando atentamente as eleições desta terça-feira em busca de pistas sobre a posição do eleitorado dos Estados Unidos antes da campanha de 2024 para a Casa Branca e o Congresso.

Para os democratas, as eleições em Ohio e na Virgínia avaliarão se o aborto continua sendo tão potente politicamente quanto foi nas eleições de meio de mandato de 2022, quando a raiva dos eleitores em relação à decisão da Suprema Corte de eliminar um direito constitucional ao procedimento ajudou o partido a evitar uma ascensão republicana.

Para os republicanos, os dois Estados oferecem campos de testes estratégicos depois que o partido teve dificuldades para identificar uma mensagem vencedora sobre o assunto no ano passado.

Em 2022, grupos de defesa do direito ao aborto obtiveram uma série de vitórias ao colocarem em votação referendos relacionados ao aborto, inclusive em Estados conservadores.

Eles têm reforçado essa estratégia. Além da emenda desta terça-feira em Ohio que consagraria o direito ao aborto na Constituição estadual, medidas eleitorais semelhantes estão avançando em vários Estados para 2024, incluindo Arizona e Flórida.

Em outros Estados, Kentucky e Mississippi elegerão governadores nesta terça-feira, enquanto os eleitores de todo o país escolherão prefeitos e outras autoridades locais.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, um dos poucos democratas a liderar um Estado que votou no republicano Donald Trump na eleição presidencial de 2020, está desafiando a tendência conservadora do local mais uma vez em sua campanha de reeleição.

Apesar de sua filiação partidária, Beshear tem altos índices de aprovação após liderar o Estado durante a pandemia da Covid-19 e uma série de desastres naturais, além de supervisionar o crescimento econômico.

No Mississippi, o governador republicano Tate Reeves está buscando outro mandato de quatro anos. Seu desafiante democrata, Brandon Presley, ex-prefeito e primo em segundo grau do cantor Elvis Presley, superou Reeves em arrecadação, mas enfrenta uma escalada difícil em um Estado que deu uma vantagem de mais de 16 pontos percentuais a Trump sobre Joe Biden em 2020.