Etiópia torna-se no mais recente caso de incumprimento da dívida soberana em África

A Etiópia tornou-se o mais recente caso de incumprimento do serviço da dívida em Africa depois de não ter efetuado o pagamento de juros 33 milhões de dólares após o final de um período de carência na terça-feira.

O Ministério das Finanças, confirmou que o pagamento não foi e não será pago. A Etiópia tinha chegado a um acordo com credores bilaterais no mês passado para suspender o pagamento da dívida.

O incumprimento coloca a Etiópia entre um número crescente de nações em desenvolvimento que não cumpriram as euro-obrigações nos últimos anos, incluindo a Zâmbia e o Gana.

Na sua contraproposta de reestruturação, o governo pediu aos detentores de títulos que prorrogassem o prazo de amortização de julho de 2028 até janeiro de 2032 e reduzissem o cupom para 5,5% dos atuais 6,625%. No entanto, o valor nominal deverá permanecer em mil milhões de dólares, o que significa que os credores não precisarão de suportar o chamado corte de cabelo nas suas participações.

Um comité ad hoc de detentores de obrigações no início deste mês disse que considerava a decisão de não efetuar o pagamento “desnecessária e infeliz”.

A Etiópia está a tentar renegociar as suas obrigações através do Quadro Comum do Grupo dos 20, que permite a coordenação do alívio da dívida de credores públicos e privados, para estabelecer padrões para o tratamento da dívida. Mas o progresso na reestruturação da dívida através do Quadro Comum do G20 tem sido lento, como mostram os casos da Zâmbia e do Gana.