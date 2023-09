Edição 2023 do prémio Sagrada Esperança sem vencedor

O juri do Prémio Literário Sagrada Esperança decidiu por não destinguir nenhum dos participantes da edição 2023, devido a falta de coerência e ambiguidade das obras apresentadas.

A decisão foi tornada pública pelo Ministério da Cultura e Turismo, em nota de imprensa enviada, nesta segunda-feira, à ANGOP, na sequência da apreciação das 23 obras em concurso.

Alega haver pouca relevância da temática abordada nas obras apresentadas, tendo em conta a natureza e dimensão do concurso.

O prémio Literário Sagrada Esperança constitui uma homenagem ao primeiro Presidenre de Angola, António Agostinho Neto. Desde a sua institucionalização, foram atribuídos 14 prémios, dos quais cinco em poesia, oito em prosa e um em drama.

O prémio tem como finalidade desencadear uma nova vaga de legitimação discursiva, promover o enriquecimento do universo, do simbólico e do imaginário da língua portuguesa, através do discurso literário