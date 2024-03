China examina papel da PwC em caso de fraude de US$ 78 mil milhões na Evergrande

As autoridades chinesas estão a examinar o papel da PricewaterhouseCoopers nas práticas contabilísticas do China Evergrande Group depois de o promotor ter sido acusado de uma fraude de 78 mil milhões de dólares, aumentando a pressão sobre o gigante contabilístico global que auditou uma série de promotores antes do colapso do sector.

O regulador de valores mobiliários do país acusou esta semana a principal subsidiária onshore da Evergrande, Hengda Real Estate Group, de reconhecer as vendas antecipadamente e de exagerar enormemente as suas receitas nos dois anos até 2020, antes do incumprimento da Evergrande.

As autoridades chinesas estão agora investigando a PwC enquanto continuam suas investigações sobre o fundador da Evergrande, Hui Ka Yan .

As novas revelações de Pequim sobre a fraude de Evergrande surgem num momento difícil para a PwC, que está a lidar com as consequências de escândalos noutras partes da sua rede global, e cortou empregos do Reino Unido ao Canadá. A prática da empresa na Austrália – que também está a reduzir postos de trabalho – foi criticada por divulgar planos fiscais confidenciais do governo a clientes. O braço da PwC no Reino Unido foi multado em 5,6 milhões de libras no ano passado por falhas no seu trabalho nos livros do Babcock International Group Plc .

Antes de 2021, Evergrande registrava receitas de vendas contratadas de muitos projetos antes de concluir e entregar as casas aos compradores. As suas táticas agressivas de reconhecimento de receitas permitiram ao promotor reportar passivos e rácios de alavancagem mais baixos durante esses anos, o que facilitou as vendas de obrigações nacionais e internacionais. A promotora mais endividada do mundo começou a ter problemas de fluxo de caixa em 2021 e entrou em incumprimento, colocando em risco milhões de unidades de apartamentos que havia pré-vendido aos compradores, mas não concluídas.

Embora os reguladores chineses atribuam grande parte da culpa a Hui, da Evergrande, a sua alegação pode criar problemas jurídicos para a PwC. Evergrande está atualmente passando por um processo de liquidação em Hong Kong, e os liquidatários que estão tentando recuperar dinheiro para os credores da empresa podem ir atrás da endinheirada PwC para obter indenização, de acordo com vários advogados e profissionais de insolvência.

As autoridades chinesas já criticaram duramente as empresas de contabilidade por lapsos nas suas auditorias a empresas nacionais. No ano passado, o Ministério das Finanças aplicou uma multa recorde de 212 milhões de yuans à unidade da Deloitte na China e suspendeu as operações do seu escritório em Pequim durante três meses por “sérias deficiências de auditoria” no seu trabalho na empresa estatal China Huarong Asset Management Co.

A PwC foi auditora da Evergrande por mais de uma década, até que a empresa de contabilidade global renunciou em janeiro de 2023, devido ao que o promotor disse serem divergências relacionadas à auditoria.

Entre as quatro grandes empresas de contabilidade, a PwC foi uma das mais utilizadas pelas empresas imobiliárias chinesas cotadas em Hong Kong, segundo dados compilados pela Bloomberg. Auditou os livros de algumas das maiores empresas do país, incluindo a Country Garden Holdings Co. e a Sunac China Holdings Ltd. , antes que elas também deixassem de pagar suas dívidas.

Nos últimos dois anos, no entanto, a PwC demitiu-se de pelo menos 10 empresas imobiliárias chinesas, incluindo Sunac e Shimao Group Holdings Ltd. , mostraram dados compilados pela Bloomberg.

Durante o boom imobiliário, a maioria dos promotores imobiliários chineses arrecadou dinheiro vendendo casas parcialmente construídas e prometendo entregá-las dentro de alguns anos. Os compradores de casas fizeram depósitos e contraíram hipotecas para comprar as propriedades. O dinheiro deveria ser colocado em contas de garantia e liberado para os promotores quando a construção fosse concluída.

Embora muitos promotores chineses tenham declarado nos seus relatórios anuais políticas semelhantes de reconhecimento de receitas, a Evergrande pode ter aumentado ainda mais os limites.

A PwC também está a ser investigada pelo Conselho de Relatórios Financeiros de Hong Kong em 2021, depois de não ter conseguido identificar a incapacidade da Evergrande de operar em continuidade. A investigação do órgão de fiscalização contábil da cidade incidiu sobre as contas anuais de 2020 e o relatório provisório de 2021 de Evergrande.