China continuará a cooperar na reestruturação da dívida da Zâmbia, diz autoridade chinesa, sem dar detalhes

A China continuará a cooperar com todas as partes para avançar na reestruturação da dívida da Zâmbia, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, na terça-feira, sem dizer se apoia um acordo proposto que o país da África Austral alcançou com detentores de títulos estrangeiros.

A Zâmbia e o grupo de detentores de obrigações afirmaram na segunda-feira que chegaram a um novo acordo para reestruturar 3 mil milhões de dólares em obrigações internacionais e que a proposta foi aprovada pelos credores oficiais da Zâmbia, dos quais a China é o maior.

A Zâmbia entrou em incumprimento há mais de três anos e o seu processo de reelaboração da dívida encontrou muitos obstáculos, incluindo em Novembro, quando os credores oficiais rejeitaram um acordo anterior de obrigações alegando que este não oferecia um alívio da dívida comparável ao deles.

“A China, como co-presidente, ao lado da França, do Comité da Dívida da Zâmbia, no âmbito do Quadro Comum do G-20, fez esforços concertados com todas as partes envolvidas para promover progressos significativos na eliminação da dívida da Zâmbia”, disse Lin Jian, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, numa conferência de imprensa.

“A China também continuará a coordenar e cooperar com todas as partes envolvidas, a fim de avançar de forma constante no trabalho relacionado com a eliminação da dívida da Zâmbia”, disse ele, quando questionado sobre a resposta da China ao último acordo com os detentores de títulos.