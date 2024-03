Preço do cacau bate terça-feira recorde histórico de 10 mil dólares por tonelada

Os futuros do cacau subiram acima de US$ 10.000 por tonelada, sem precedentes, na terça-feira, antes de eliminar os ganhos e fazer uma pausa numa recuperação histórica que viu os preços do principal ingrediente do chocolate dobrarem este ano.

O mercado está a ser abalado por colheitas fracas nos principais produtores da África Ocidental, Gana e Costa do Marfim, o que colocou o mundo no caminho para um terceiro défice anual consecutivo de abastecimento. A indústria está a debater-se com o legado dos baixos retornos pagos aos produtores de cacau e aumentam os receios sobre a capacidade de obter grãos suficientes .

Para além das preocupações com a escassez de suprimentos físicos, estão também a aumentar as pressões no mercado financeiro, onde alguns traders venderam futuros para se protegerem contra participações físicas. Mas enquanto esperam pelo vencimento dos contratos, precisam de dinheiro para fazer face aos pedidos de margem sobre perdas em derivados e, num mercado em ascensão, podem ser forçados a fechar posições curtas, ajudando a alimentar a recuperação.

Os futuros mais ativos do cacau saltaram até 4,5%, para US$ 10.080 a tonelada em Nova York, antes de fecharem 0,3% mais baixos, para US$ 9.622. Os futuros do cacau em Londres e Nova Iorque mais que duplicaram este ano.

Existe o risco da situação do abastecimento piorar. As novas regras da União Europeia – destinadas a impedir que produtos que destroem as florestas sejam vendidos nas lojas – podem tornar ainda mais difícil para os fabricantes de chocolate do bloco garantirem o abastecimento.

O foco está agora voltado para a próxima safra intermediária da África Ocidental, a menor das duas colheitas anuais. O regulador da Costa do Marfim, principal produtor, espera que o valor diminua nesta temporada, informou a Bloomberg.

Outros produtores, como o Brasil e o Equador , estão a tentar aumentar a produção, mas demora alguns anos até que os cacaueiros recém-plantados produzam grãos – atrasando o alívio aos limitados abastecimentos globais. A proporção entre estoques e moagem cairá para o nível mais baixo em mais de quatro décadas nesta temporada, previu a Organização Internacional do Cacau, refletindo a posição precária do mercado.

Os custos mais elevados do cacau estão a pressionar os lucros dos fabricantes de chocolate, e o avanço do cacau também é uma má notícia para os consumidores se as empresas continuarem a transferir custos ou a venderem produtos mais pequenos ou que contenham menos chocolate.