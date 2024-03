A eliminação progressiva do carvão, o combustível fóssil mais sujo, está a revelar-se mais desafiadora do que o previsto

Mais de dois anos depois de os negociadores climáticos terem tentado pela primeira vez relegar o carvão para a história, o combustível fóssil mais sujo está a ter um momento.

Graças a uma combinação entre a insegurança energética da China – empurrando Pequim de volta a fontes de energia confiáveis – e o aumento da procura indiana, as consequências contínuas da guerra na Ucrânia e os programas internacionais hesitantes para afastar as economias em desenvolvimento dos combustíveis fósseis, o carvão está a revelar-se notavelmente resiliente.

A produção atingiu um recorde no ano passado e os produtores estão a preparar-se para um futuro em que ainda serão necessários durante décadas para equilibrar as energias renováveis.

Grande parte deste segundo vento vem da Ásia. Em 2000, a Agência Internacional de Energia estimou que as economias avançadas representavam quase metade do consumo de carvão. Até 2026, só a China e a Índia representarão mais de 70%. Esses dois pesos pesados e a Indonésia começaram a operar novas centrais elétricas a carvão no valor de 59 gigawatts no ano passado, e lançaram ou relançaram propostas para mais 131 gigawatts – cerca de 93% do total mundial, de acordo com o Global Energy Monitor.

Durante anos, os analistas esperaram que a produção de carvão estagnasse depois de ter atingido um recorde em 2013. Afinal de contas, o financiamento estava a secar. Depois veio 2021, quando a escassez de energia na China colocou Pequim no caminho de encomendar mais mineração para garantir a segurança energética.

Em 2022, a invasão da Ucrânia pela Rússia e os apagões durante as ondas de calor na Índia reforçaram ainda mais a procura de carvão. No ano passado, a produção subiu para um recorde de 8,7 mil milhões de toneladas, segundo a AIE.

A expectativa é que esse número caia este ano. Mas a agência espera que estabilize até 2026 – em linha com as previsões da indústria de um longo adeus.

Tudo isto é visível no terreno. Na China, que produz e consome metade do carvão mundial, os mineiros lutam para manter as taxas de crescimento depois de terem aumentado a produção em 21% nos últimos três anos, para 4,7 mil milhões de toneladas. As reservas de baixo custo foram, na sua maioria, exploradas, o que levou as empresas a escavar minas mais profundas e mais caras.

A Índia é o único país onde a AIE prevê que a produção de carvão cresça este ano, com a produção a atingir pela primeira vez mil milhões de toneladas . O Primeiro-Ministro Narendra Modi precisa de satisfazer a crescente procura de energia e, ao mesmo tempo, reduzir a dependência de importações dispendiosas.

No entanto, mesmo depois de um aumento nas energias renováveis, a energia nuclear, a energia hidroeléctrica e outras opções de carga de base ficaram aquém – pelo que se espera que o carvão continue a ser a fonte dominante de energia, pelo menos até ao final desta década.

Entretanto, a Indonésia, o maior exportador mundial de carvão térmico, espera uma produção estável nos próximos dois anos. Isto é em parte para alimentar a crescente procura interna de um sector de processamento de níquel em expansão e sedento de energia, mesmo que os preços mais baixos acabem por arrefecer o entusiasmo.

Mas é também uma prova da dificuldade de acelerar o fim do carvão onde as economias têm centrais mais novas, da crescente procura de energia e de uma necessidade urgente de criar empregos. Em 2022, Jacarta concordou com um acordo verde de 20 mil milhões de dólares com governos ricos e instituições financeiras que, entre outras coisas, fecharia antecipadamente centrais elétricas a carvão. A eliminação progressiva do carvão, no entanto, revelou-se muito mais desafiadora do que o previsto.

Os dias do carvão estão contados, é claro. Os avanços na energia solar e eólica tornaram essas tecnologias muito mais baratas do que a energia a carvão na maior parte do mundo, e ganhos semelhantes para baterias e sistemas de armazenamento de energia poderiam finalmente tornar a energia renovável 24 horas por dia acessível o suficiente para transformar o cabaz energético.

Mas, por enquanto, a transição está a testar as expectativas de picos rápidos e subsequentes declínios acentuados que duram anos.

