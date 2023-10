Angola aprovou a dispensa de visto de turismo até 90 dias

Medida permite que cidadãos de 98 países deixam de precisar de visto de turismo para entrar em Angola.

Angola juntou-se à crescente lista de países em África que permitem a entrada sem visto.

A medida aprovada permite que cidadãos de 98 países deixam de precisar de visto de turismo para entrar em Angola, para estadias anuais inferiores a 90 dias por ano.

A nova resolução consta do Decreto Presidencial número 189/23 de 29 de Setembro de 2023. Surge num momento em que o país da África Austral abre as fronteiras a visitantes de um grande número de países para impulsionar o sector do turismo.

Apenas cinco países africanos permitem acesso sem visto: Seicheles, Moçambique, Ruanda, Comores e Madagáscar.