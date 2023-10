O mundo aplaude Narges Mohammadi, vencedora do Prémio Nobel da Paz

Líderes mundiais e organizações internacionais elogiaram a escolha do Comité do Prémio Nobel da Paz.

A ativista iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Prémio Nobel da Paz, é vice-diretora do Centro de Defensores dos Direitos Humanos no Irão.

Antes de ser presa pela última vez, ela deixou uma mensagem de esperança a quem luta pela liberdade.

“Um dia cantaremos canções de vitória juntos com alegria e deleite em nosso próprio país, e vocês ouvirão essa voz. Até esse dia, meus cumprimentos”

O marido e o filho de Narges Mohammadi vivem exilados em França. Ficaram entusiasmados com a notícia da atribuição do Nobel. Uma recompensa pela incansável campanha de Narges pelos direitos das mulheres, pela democracia e contra a pena de morte.

“Ela ficaria muito feliz em saber que ganhou o Prémio e reafirmará a a sua determinação como sempre. Ela tem uma frase que repete: ‘Cada prémio torna-me mais intrépida, mais resiliente e mais corajosa para realizar o ser humano’. direitos, liberdade, igualdade civil e democracia.’ ” afirmou o marido de Mohammadi, Taghi Rahmani.

Esta é uma batalha reconhecida internacionalmente. Os líderes mundiais e as organizações internacionais elogiaram a escolha do Comité do Prémio Nobel da Paz.

“Gostaria de dar as boas-vindas sinceramente ao Prémio Nobel da Paz atribuído a Narges Mohammadi, uma ativista dos direitos das mulheres e defensora dos direitos humanos. Acho que é uma mensagem muito importante e definitivamente acolhemos,” declarou a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

É a segunda vez em 20 anos que o Prémio Nobel da Paz é atribuído a uma activista iraniana dos direitos das mulheres. Shirin Ebadi foi homenageada pelo seu trabalho pioneiro na luta pela democracia em 2003. Enfrentando, foi forçada a fugir do país. Mora em Londres desde 2009.

O Irão reagiu dizendo que a atribuição do Nobel da Paz é “decisão tendenciosa e política”.