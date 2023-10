África acolhe reunião do FMI e do Banco Mundial em Marrocos, enquanto a globalização é posta em causa

A determinação de prosseguir com as reuniões anuais de Outubro em Marraquexe, Marrocos, depois de um terramoto nas montanhas acima da cidade, no mês passado, ter matado quase 3.000 pessoas, pretende assinalar a relevância do FMI e do Banco Mundial para a Africa.

Quando África acolheu pela última vez as reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, em 1973, o então Presidente do Banco, Robert McNamara, apelou às nações ricas para que mostrassem mais generosidade para com os pobres.

Muita coisa mudou desde aquela reunião em Nairobi, mas a região ainda precisa desesperadamente de investimento para derrotar a pobreza e enfrentar a crise climática. A renovada rivalidade entre grandes potências, que coloca o Ocidente liderado pelos Estados Unidos contra a China e a Rússia, está a aumentar a pressão sobre as duas instituições sediadas em Washington para que façam mais no continente.

Os empréstimos da China a África quintuplicaram desde 2010, mostra a análise da Bloomberg Economics. O financiamento do Banco Mundial, pelo contrário, cresceu cerca de 2,5 vezes, e a região enfrenta agora um agravamento da restrição de financiamento devido ao aumento das taxas de juro e ao enfraquecimento das moedas.

A parcela miserável do continente na economia global quase não se alterou desde 1973 e os líderes africanos queixam-se de que são esquecidos.

Songwe, actualmente membro sénior da Brookings Institution em Washington e presidente do Mecanismo de Liquidez e Sustentabilidade, diz que África deve evitar o envolvimento em qualquer nova competição da “Guerra Fria” entre os EUA e a China, repetindo muitos dos líderes da região.

A necessidade de tal aproximação ficou clara quando as principais potências dos mercados emergentes se reuniram em Agosto para a cimeira dos BRICS em Joanesburgo, condenando a ordem liderada pelo Ocidente e alargando as suas fileiras para incluir o Irão e a Arábia Saudita. Essa reunião ocorreu algumas semanas depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter recebido líderes africanos em São Petersburgo.

As reuniões decorrem agora também num contexto de violência que matou centenas de israelitas e palestinianos, depois de o Hamas ter atacado Israel a partir da Faixa de Gaza. Marrocos convocou uma reunião ministerial de emergência do Conselho da Liga Árabe para discutir a situação.

Um tema chave nas reuniões do FMI e do Banco Mundial será o esforço para expandir os recursos do Banco Mundial para fornecer crédito concessional numa escala muito maior.

Aumentar a capacidade de fornecer financiamento barato é vital para derrotar a pobreza, enfrentar a crise climática e proporcionar o desenvolvimento que a juventude da região exige. Se não o fizer, corre-se o risco de mais décadas de estagnação que fomentou os golpes de estado no Níger e no Gabão nos últimos meses.

“Não podemos ter um mundo próspero a menos que tenhamos também uma África estável e próspera”, disse a Diretora-Geral do FMI, Kristalina Georgieva, à Bloomberg numa entrevista em 3 de outubro.

A administração Biden solicitou ao Congresso 2,25 mil milhões de dólares para financiamento do Banco Mundial, o que, segundo funcionários do Tesouro, poderia ajudar a “desbloquear” até 25 mil milhões de dólares em empréstimos adicionais. E se outros países ricos seguirem o exemplo, o esforço total, incluindo o capital privado, poderá atingir 100 mil milhões de dólares.

Mas a região já está procurando outro lugar. A análise da Bloomberg Economics mostra que a China detém agora cerca de 10% da dívida externa da África Subsariana, acima dos 1% de duas décadas antes, embora os seus novos empréstimos aos países em desenvolvimento também tenham abrandado substancialmente desde 2020.

Mesmo assim, a escala de financiamento necessária é muitas vezes superior à que África conseguiu atrair.

Os duros programas de ajustamento estrutural impostos às economias africanas em dificuldades, como preço pelos empréstimos do Banco e do Fundo são lembrados com amargura em toda a região.

As instituições de Bretton Woods estão agora a ser instadas a serem mais ágeis, ao mesmo tempo que concedem às nações africanas um contributo directo para as decisões, para que estas reflictam uma realidade africana.

Na verdade, a questão esteve em primeiro plano nas declarações do novo Presidente do Banco Mundial, Ajay Banga , na cimeira do Grupo dos 20, em Nova Deli, no mês passado. “Enfrentamos o declínio do progresso na nossa luta contra a pobreza, uma crise climática existencial, insegurança alimentar, fragilidade, uma recuperação pandémica incipiente, disparidades crescentes e uma guerra paralisante nas fronteiras da Europa”, disse Banga .

Alguns indicadores melhoraram: a esperança de vida em África aumentou de 46 anos em 1973 para 60 anos , segundo dados do Banco Mundial, enquanto as taxas de mortalidade infantil caíram drasticamente.

O rácio da pobreza em África, ou a percentagem da população que vive com menos de 2,15 dólares por dia, diminuiu de cerca de 56% na viragem do século para 35% . Mas a mesma métrica no Sul da Ásia caiu de quase 40% para cerca de 10% durante um período semelhante.

Algumas das coisas que correram mal para África — incluindo a pandemia e a inflação global — não são culpa sua. Mas as más decisões quando o dinheiro entrava e os preços das matérias-primas estavam elevados, e a excessiva procura de empréstimos baratos que se tornam insustentavelmente caros num contexto de aumento das taxas de juro, são problemas internos.

A Zâmbia e o Gana receberam resgates de emergência do FMI este ano, após entrarem em incumprimento. Muitos outros enfrentam dificuldades de endividamento e são excluídos dos mercados de capitais.

Andrews Kwame Pianim, um economista ganês que participou nas reuniões anuais em Washington em 1971, recordou o optimismo da época e como a esperança se desvaneceu no meio século que se seguiu.

“Achávamos que tínhamos as respostas: desde que os países seguissem apenas as regras, as coisas correriam bem. É claro que não tínhamos as respostas”, disse ele. “Os africanos devem fazer o trabalho do crescimento económico e não esperar que o FMI e o Banco Mundial o façam.”