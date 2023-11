Acidente de carro na fronteira EUA-Canadá mata 2 pessoas; terrorismo é descartado

Um carro em alta velocidade explodiu em chamas na ponte que liga o Estado de Nova York a Ontário nas Cataratas do Niágara na quarta-feira, matando duas pessoas que estavam no veículo e provocando um alerta de segurança que fechou quatro passagens de fronteira entre os EUA e o Canadá e o Aeroporto Internacional de Buffalo.

Horas mais tarde, as autoridades federais e estaduais disseram que os investigadores não encontraram evidências de um ato de terror, embora as circunstâncias que cercaram o episódio na Rainbow Bridge permanecessem obscuras, deixando ainda por determinar se o acidente foi acidental ou intencional.

“Neste momento, não há nenhuma indicação de ataque terrorista”, disse a governadora de Nova York, Kathy Hochul, aos repórteres na noite desta quarta-feira. Seus comentários foram repetidos pouco depois por autoridades federais de segurança em uma coletiva de imprensa separada.

O vídeo do acidente capturado por uma câmera de segurança e publicado na plataforma de mídia social X pela agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) dos EUA mostrou o carro em alta velocidade, batendo em um objeto e decolando no ar antes de cair no chão e explodir em chamas.

O motorista e um passageiro morreram no acidente, e um funcionário da CBP sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido em um hospital próximo e liberado, informou posteriormente um funcionário da agência.

As autoridades não informaram os nomes das duas pessoas que se acredita terem morrido. A CNN informou que o motorista era um homem de 56 anos que estava a caminho de um show de rock em um luxuoso automóvel Bentley com sua esposa.

O incidente ocorreu em um momento de preocupações crescentes com a segurança em todo o mundo, decorrentes do conflito no Oriente Médio e no auge das viagens de férias nos EUA, na véspera das comemorações do Dia de Ação de Graças.

O Aeroporto Internacional de Buffalo, cerca de 32 quilômetros ao sul do local do acidente, foi fechado para todos os voos internacionais de partida e chegada após o incidente, informou a Administração Federal de Aviação em seu site.

A Rainbow Bridge e todas as outras três passagens de fronteira ao longo do Rio Niágara, entre o oeste do Estado de Nova York e o sul de Ontário — a Peace Bridge, a Lewiston-Queenston Bridge e a Whirlpool Bridge — foram fechadas por várias horas como medida de precaução.

Outras passagens internacionais permaneceram abertas em status de alerta elevado, de acordo com a governadora.

As medidas de segurança também foram intensificadas em outros aeroportos e ferrovias administrados pela Niagara-Frontier Transit Authority, bem como em vários locais da cidade de Nova York, segundo as autoridades.

As três pontes que não estavam envolvidas foram reabertas no início da noite desta quarta-feira, mas a passagem da Rainbow permanecia fechada durante a investigação contínua do local e enquanto as autoridades avaliavam a segurança da travessia.

Hochul disse que o carro passou por cima de uma cerca de 2,5 metros de altura antes de aterrissar em uma bola de fogo que incinerou o veículo, deixando apenas o motor visivelmente intacto e espalhando destroços por mais de uma dúzia de cabines de segurança na ponte.

A testemunha ocular Mike Guenther disse à estação de televisão WGRZ-TV de Buffalo que estava andando perto da ponte com sua esposa quando o carro que vinha do lado dos EUA em alta velocidade atingiu uma cerca na passagem e foi catapultado ao ar antes de explodir.

“Ele estava voando a mais de 100 milhas por hora (cerca de 160 quilômetros por hora)”, disse Guenther, que estava de visita vindo de Kitchener, Ontário, acrescentando que o veículo estava fora de controle antes do acidente.

Segundo ele, “era uma bola de fogo” a uma altura de 9 ou 12 metros de altura. “Nunca vi nada parecido”, disse Guenther, que descreveu o carro como um sedã de luxo.

