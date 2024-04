A probabilidade do petróleo atingir US$ 100 aumenta à medida que choques de oferta convulsionam o mercado

Quando o petróleo Brent ultrapassou os 90 dólares por barril, há poucos dias, as tensões militares entre Israel e o Irão foram o gatilho imediato. Mas os fundamentos da recuperação foram mais profundos: choques de oferta global estão a intensificar os receios de um ressurgimento da inflação impulsionada pelas matérias-primas.

Uma medida recente do México para reduzir as suas exportações de petróleo bruto está a agravar a pressão global, levando as refinarias nos EUA – o maior produtor de petróleo do mundo – a consumir mais barris nacionais. Os embarques de petróleo do México, um importante fornecedor dos Estados Unidos, caíram 35% no mês passado, para o nível mais baixo desde 2019, enquanto o presidente Andrés Manuel López Obrador tenta cumprir as promessas de reduzir as dispendiosas importações de combustíveis. As sanções americanas privaram a Rússia de petroleiros que anteriormente transportavam o seu petróleo para compradores, incluindo a Índia. A crise na oferta poderá tornar-se ainda mais aguda nas próximas semanas. Com o presidente Nicolás Maduro não dando sinais de cumprir as promessas de avançar em direção a eleições livres e justas, a administração Biden poderá reimpor sanções este mês. Os ataques rebeldes Houthi a petroleiros no Mar Vermelho atrasaram os embarques de petróleo bruto.

No meio destas tensões geopolíticas, a OPEP+ tomou uma decisão fundamental em março de 2024 para manter os níveis de produção existentes, prolongando as restrições à oferta até ao segundo trimestre do ano. Para além disso, os Emirados Árabes Unidos, membro da OPEP, reduziram os embarques de Upper Zakum, um petróleo meio ácido, em 41% em março, em comparação com a média do ano passado, de acordo com dados da empresa de inteligência marítima Kpler. A petrolífera estatal está desviando mais fornecimentos desse petróleo para a sua própria refinaria, disseram traders. Embora os cortes fossem esperados e a Abu Dhabi National Oil Co. esteja a oferecer aos compradores outro tipo de petróleo bruto como substituto, o declínio nas exportações do Upper Zakum está a contribuir para preços regionais mais elevados no meio da restrição mais ampla da OPEP+.

Tudo isto contribui para uma magnitude de interrupção da oferta que apanhou os mercados de surpresa. A crise está a impulsionar os preços do petróleo antes da temporada de verão na Europa e nos EUA, ameaçando empurrar o petróleo Brent, a referência global, para 100 dólares por barril pela primeira vez em quase dois anos. Isto está a amplificar as preocupações com a inflação que estão a obscurecer as hipóteses de reeleição do Presidente dos EUA, Joe Biden, e a complicar as deliberações dos bancos centrais sobre cortes de taxas.

Os choques na oferta abalaram os mercados petrolíferos em todo o mundo. O petróleo Brent fechou a semana no dia 5 de abril a US$ 91.17 por barril, o maior valor desde outubro 2023.

Em Angola, as referências Girassol e Cabinda, que são negociadas com um prémio em relação ao Brent, fecharam a semana a US$ 94.46 e US$ 93.90 por barril respetivamente. As referências Nemba e Dalia fecharam próximas do Brent a US$ 91.45 e US$ 91.10 por barril respetivamente. Recorde-se que o Orçamento Geral do Estado para 2024 foi aprovado com um preço de referência do petróleo de 65 dólares por barril, menos dez dólares que a referência do OGE 2023, que foi fixada em 75 dólares. A subida dos preços do petróleo deverá proporcionar maior espaço fiscal na execução orçamental para fazer face às despesas prioritárias.

Os preços do petróleo estão agora a impulsionar a inflação global, depois de a terem subtraído no final do ano passado. Um índice Bloomberg das principais matérias-primas subiu para o nível mais alto desde novembro, à medida que os preços do petróleo, dos minerais essenciais e dos produtos agrícolas.

À medida que o cacau atrai a atenção com a sua forte recuperação, os preços de outras culturas importantes também estão a subir – reavivando o risco de inflação alimentar que se tem mantido teimosamente elevada em algumas partes do mundo. A inflação alimentar está acima da inflação global em mais de 60% dos 167 países avaliados recentemente, afirmou o Banco Mundial num relatório no final de março.

O óleo de palma – usado numa série de itens de mercearia – está no maior nível em 17 meses, os futuros do café robusta são os mais caros desde pelo menos 2008, e o milho subiu mais de 30% este ano.

Os bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa estão a prestar atenção ao impacto das matérias-primas na inflação antes de iniciarem cortes nas taxas de juro, conforme esperado pelos mercados. Isso pode ficar evidente no índice de preços ao consumidor de março nos Estados Unidos, previsto para quarta-feira, uma vez que o IPC global deverá acelerar numa base anual, enquanto a medida central que exclui alimentos e energia deverá estabilizar ou, na melhor das hipóteses, registar uma descida.

Olhando para o futuro, os profissionais do mercado enfatizarão a intricada interação entre as tensões geopolíticas, a dinâmica da oferta e as tendências da procura. Embora fatores como a agitação geopolítica e as restrições à produção possam exercer uma pressão ascendente sobre os preços do petróleo, é essencial monitorizar as considerações do lado da procura no contexto dos esforços de recuperação económica global e da transição energética.

Por: José Correia Nunes

Director Executivo Portal de Angola