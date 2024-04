Estados Unidos preparam-se para nova luta comercial de painéis solares importados de países do Sudeste Asiático

Os grupos comerciais de energias renováveis estão a preparar-se para mais turbulências em torno das importações de energia solar dos Estados Unidos, incluindo possíveis novas investigações comerciais que poderão levar a tarifas adicionais sobre painéis fabricados no estrangeiro.

A cautela surge no meio da crescente preocupação dos fabricantes de energia solar dos EUA de que o aumento das importações de painéis baratos está a minar as proteções tarifárias existentes e os esforços governamentais para aumentar a produção interna.

Funcionários de dois grupos comerciais – a American Clean Power Association e a Solar Energy Industries Association – alertaram os seus conselhos na semana passada sobre uma possível petição que seria apresentada ao governo dos EUA este mês. Espera-se que a petição, de pelo menos um fabricante com produção nos EUA, tenha como alvo células solares e painéis importados de países do Sudeste Asiático.

O processo provavelmente alegaria que painéis solares de vários países asiáticos estão sendo despejados nos EUA a preços abaixo dos custos de produção. Também poderia incorporar alegações de que estão a beneficiar de subsídios injustos, foram informados os conselhos dos grupos comerciais.

A denúncia seria diferente de uma investigação comercial separada que, no ano passado, concluiu que células e módulos solares concluídos no Camboja, Malásia, Tailândia e Vietname estavam a contornar direitos de longa data sobre equipamentos provenientes da China. No entanto, é provável que a acção tenha como alvo os mesmos países – e poderá até envolver outros, como a Índia.

Os fabricantes pediram à administração Biden que alargasse as tarifas existentes aos painéis bilaterais agora isentos dos direitos, obtendo o apoio de um relatório da Comissão de Comércio Internacional de Fevereiro que documentou perdas em toda a indústria.

Mesmo sem uma nova investigação, são iminentes tarifas mais elevadas. Uma isenção tarifária de dois anos existente sobre os painéis importados dos mesmos quatro países visados do Sudeste Asiático deverá terminar em Junho, com o governo a alertar que os equipamentos não colocados em utilização até ao início de Dezembro estarão sujeitos a pagar tarifas.