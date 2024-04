A França fornecerá subsídios para ajudar os fabricantes de painéis solares a reduzir o domínio da China

O governo francês irá alterar os regulamentos e fornecer subsídios para apoiar a instalação de painéis solares de produção nacional, fundamentais para a sua transição energética, para reduzir o domínio dos fabricantes de equipamentos chineses.

“Hoje, quase todos os painéis usados em França são importados”, disse o ministro das Finanças, Bruno Le Maire, num discurso no sul de França na sexta-feira. “Vamos arregaçar as mangas para produzir em França 40% dos painéis solares que utilizamos até 2030.”

Como a França pretende duplicar o ritmo das instalações anuais de parques solares para 6 gigawatts, o governo apoiará duas fábricas de produção de painéis lideradas pelas startups francesas Carbon SAS e HoloSolis SAS, que representarão um investimento combinado de 2,2 mil milhões de euros, disse Le Maire. Podem beneficiar de até 200 milhões de euros em créditos fiscais este ano e poderão obter apoio financeiro adicional.

Os comentários do ministro ocorrem num momento em que o bloco de 27 nações da União Europeia pondera formas de proteger a sua indústria de tecnologia limpa de ser ofuscada pelas empresas chinesas. A indústria solar europeia está a cambalear mesmo com a instalação de um número recorde de painéis, com as importações chinesas baratas em relação a produção nacional.

A França está entre os países da União Europeia que mais defendem a necessidade de melhor defender os interesses económicos do bloco. A UE também pretende impulsionar a implantação de tudo, desde carros elétricos a bombas de calor, painéis fotovoltaicos e turbinas eólicas, como parte da sua estratégia líquida zero.

A UE tomou medidas para introduzir critérios de sustentabilidade e resiliência nos leilões de energias renováveis, favorecendo a produção local. Até ao final de 2025, a França utilizará as disposições da Lei da Indústria Net Zero do bloco, que permite aos governos introduzir requisitos sociais e de segurança cibernética em concursos públicos, com vista a reduzir a sua dependência de países terceiros.

A França também reforçará os critérios de teor de carbono nos concursos governamentais para projetos solares em telhados a partir de meados do ano e acrescentará um bónus para painéis de “baixo carbono” utilizados em pequenos projetos fotovoltaicos montados no solo. Se isso funcionar, estenderá os critérios de teor de carbono a todos os planos governamentais de apoio a instalações solares, disse Le Maire.