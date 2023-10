Venda de bens de luxo desacelera e indica futuro menos promissor para as ações do setor

Vendas da LVMH decepcionam; empresas de alto luxo perdem mais de US$ 245 bilhões em valor de mercado

Os consumidores abastados que impulsionaram a ascensão da LVMH até ela se tornar a empresa mais valiosa da Europa e fizeram de seu fundador o homem mais rico do mundo, agora mostram sinais de fadiga.

Os números de vendas da proprietária das marcas Louis Vuitton e Christian Dior causaram arrepios numa indústria de luxo que se habituara ao crescimento estelar do maior fornecedor mundial de bens de consumo de alta qualidade.

A LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton sofreu na quarta-feira (11) a maior queda intradiária de ações em quase dois anos, caindo até 8,5% e anulando brevemente seus fortes ganhos do ano. Rivais menores como a Richemont, a Kering SA (proprietária da Gucci) e a Hermes International foram arrastadas junto com ela.

Os sinais de uma diminuição do desempenho das ações de bens de luxo não são novos. A indústria já tinha perdido o brilho à medida que a recuperação da China estalava e a procura por parte dos consumidores norte-americanos arrefecia. No entanto, os números de vendas bons, mas não excelentes da LVMH aceleraram essa venda, que eliminou cerca de US$ 245 bilhões em valor de mercado das sete maiores empresas de luxo da Europa desde abril.

“Eu costumava dizer que gostava da LVMH porque normalmente, eles têm um desempenho melhor do que o esperado, mas é a primeira vez em algum tempo que eles decepcionam”, disse Bruno Vacossin, gerente sênior de portfólio da Palatine Asset Management. “No geral, isto mostra que o setor não está imune a uma desaceleração.”

Leia mais:

A LVMH cedeu a sua posição de empresa mais valiosa da Europa à farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk no mês passado. Já seu fundador e CEO, Bernard Arnault, caiu para o segundo lugar no Bloomberg Billionaires Index, atrás de Elon Musk, no início deste ano.

A receita orgânica da maior unidade da LVMH, que é a parte de moda e artigos de couro, aumentou 9% no terceiro trimestre. Embora dificilmente tenha um colapso na procura, o crescimento ficou abaixo das estimativas dos analistas e representou a metade do ritmo dos primeiros seis meses do ano.

Desaceleração das vendas

Os resultados são um balde de água fria em qualquer esperança de uma forte recuperação da demanda, especialmente da China, e mostraram que a desaceleração se espalhou. O crescimento das receitas na Ásia, excluindo o Japão, desacelerou para 11%, de 34% no trimestre anterior. O crescimento da Europa caiu em mais da metade.

As vendas na unidade de vinhos e destilados caíram 14%, bem abaixo das expectativas, fazendo com que as ações da fabricante de conhaque Remy Cointreau caíssem brevemente. A LVMH possui marcas de champanhe como Dom Perignon e Hennessy Cognac, que viu a demanda nos EUA recuar em meio a uma resistência aos aumentos de preços naquele país.

“Depois de três anos estrondosos e excelentes, o crescimento está convergindo para números que estão mais alinhados com a média histórica”, disse o diretor financeiro da LVMH, Jean-Jacques Guiony, durante a apresentação trimestral.

Guiony também alertou os investidores para não esperar que a segunda maior marca de moda, a Christian Dior, continue a registar as taxas de crescimento anual de 30% dos últimos anos.

A LVMH é agora negociada com desconto em relação ao índice Nasdaq 100, de alta tecnologia, nos EUA, depois de ter sido negociada com prêmios em relação às empresas de tecnologia durante a maior parte da última década – pondo em pausa a premissa de que as ações de alto luxo eram a resposta da Europa ao domínio de tecnologia dos EUA.

A Hermes e Kering seguirão a LVMH com a divulgação dos números de vendas ainda este mês. A Hermes tem sido historicamente resiliente à turbulência econômica, porque a procura pelas suas malas Birkin e Kelly supera a oferta, criando uma acúmulo de encomendas. As ações sobem mais de 20% este ano.