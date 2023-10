Universidade JES lança seis cursos de pós-graduação

Seis novos cursos de pós-graduação serão leccionados no presente ano lectivo (2023/2024), na Universidade José Eduardo dos Santos (UJES), na província do Huambo, cujo início está previsto para Novembro próximo, informou à ANGOP a reitora da instituição, Virgínia Quartin.

A responsável falava, esta terça-feira, no quadro da visita de trabalho que a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, efectua, de hoje até sexta-feira, na província, a qual reserva uma deslocação a instituição pública de ensino superior e a diferentes unidades orgânicas, com realce para as faculdades de Direito, Economia e de Medicina Veterinária.

Desses números, adiantou, consta o primeiro curso de doutoramento em Tecnologia Agro-alimentar, três mestrados e dois de especialidade.

Segundo Virgínia Quartin, os cursos, financiados pela União Europeia, serão leccionados nas faculdades de Ciências Agrárias, Medicina Veterinária e no Instituto Politécnico.

O projecto conta com parceria de organismos internacionais de referência como os institutos Agro de Montpellier (França), Superior de Agronomia de Portugal e, a nível nacional, os institutos Técnico Agrário e Técnico Alimentar, da Universidade Rainha Ginga Mbandi de Malanje.

Quanto as necessidades da Universidade, referiu-se, sobretudo, a questões que possibilitem ter um ensino mais prático, designadamente laboratórios, oficinas e campos experimentais.

Para colmatar, defendeu maior disponibilidade financeira, uma vez que o orçamento existente é insuficiente para adquirir equipamentos.

Segundo a reitora, uma maneira de minimizar é recorrer a empresas que têm essas valências, nas quais a Universidade coloca os estudantes para estágios ou para aulas práticas.

Criada em 2010, a Universidade José Eduardo dos Santos comporta as faculdades de Ciências Agrárias, Direito, Economia, Medicina, Medicina Veterinária e o Instituto Politécnico, e para o presente ano lectivo tem inscrito sete mil e 769 estudantes, nos 16 cursos de licenciatura existentes.

Até ao ano lectivo 2020/2021, a UJES pertencia à 5ª Região Académica, que integrava as províncias do Bié, Moxico e Huambo, mas actualmente circunscreve-se apenas a esta última.

A par da Universidade José Eduardo dos Santos, o outro organismo de ensino superior público na província do Huambo é o Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED).

Destaque ainda para os institutos superiores privados, nomeadamente Ekuikui II, Politécnico Lusíada e Politécnico Sol Nascente. VC/VIC