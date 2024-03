Selecção angolana de futebol considerada mais madura após o CAN

A Selecção Nacional de Futebol de Angola apresentou-se mais madura contra Marrocos, depois do CAN’ 2023, apesar da derrota por 0-1, no jogo da data FIFA decorrido no Estádio marroquino de Agadir, reconheceu a secretária de Estado para os Desportos, Teresa Ulundo.

Em declarações sábado à ANGOP, por ocasião do encerramento do quadrangular infantil de futebol, disputado no Estádio da Cidadela, a dirigente disse ter sido visível a evolução e o sentido de responsabilidade, perspectivando-se uma boa resposta em futuros compromissos.

Afirmou que a solidez defensiva no reduto de um adversário de nível mundial, bem como o entendimento entre os sectores, demonstraram um conjunto mais sólido, com possibilidade de se qualificar para o CAN’2025, precisamente em Marrocos, e Campeonato do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Teresa Ulundo garantiu que os jogadores e a equipa técnica nacional, liderada pelo português Pedro Gonçalves, continuarão a receber o apoio e acompanhamento do Governo, para a concretização do duplo apuramento.

No CAN’ 2023 da Côte d’ Ivoire, mas disputado este ano, por decisão da CAF, Angola qualificou-se pela terceira vez para os quartos-de-final, depois das edições do Ghana’ 2008 e Angola’ 2010.

Quanto ao quadrangular infantil, foi conquistado pela escola do Rocha Pinto, ao vencer a Escola do Zango “Ti Nandinho”, por 4-0. Para o 3° lugar, o Clube Olímpicos do Sequele derrotou o Desportivo Ernesto Capita (4-2).

Organizada pela Associação dos Antigos Futebolistas de Angola( AAFA), a competição visou saudar o Dia Internacional da Mulher, oito de de Março.