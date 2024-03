Reunião extraodinária da dupla troika da SADC marca semana

A participação do Chefe de Estado, João Lourenço, em Lusaka, Zâmbia, na Cimeira Extraordinária da Dupla Troika da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), na qualidade de presidente em exercício desta organização regional, marcou o noticiário político dos últimos sete dias.

A reunião que abordou a situação na República Democrática do Congo (RDC) e em Moçambique, manifestou, entre outros pontos, o seu apoio aos processos políticos e diplomáticos do continente, entre os quais o Processo de Luanda, liderado pelo estadista angolano.

Há ainda a destacar os encontros que João Lourenço manteve em privado, na capital zambiana, com os seus homólogos da RDC e da Zâmbia, respectivamente, Felix Tshisekedi e Hakainde Hichilema.

Por outro lado, o Presidente da República, João Lourenço, recebeu, em Luanda, o embaixador da República Federal da Alemanha em Angola, Stefan Traumann, com quem abordou questões relacionadas às relações entre os dois países.

Numa outra audiência, o Chefe de Estado reuniu-se com a directora-geral adjunta do Fundo Monetário Internacional (FMI), , Antoinette Sayeh, que está disponível em continuar a apoiar as políticas em curso no país, sobretudo em matéria de assistência técnica e formação.

Já a Vice-Presidentre da República, Esperança da Costa, recebeu a chefe da Delegação da União Europeia (UE) em Angola, Rosário Bento Pais, com quem abordou o reforço da parceria estratégica, nas áreas das alterações climáticas e da segurança regional.

À saída do encontro, a diplomata disse que explicou à sua interlocutora que no sector do ambiente existem acordos bem avançados, como nas áreas protegidas ao longo do Corredor do Lobito, assinados em Fevereiro e avaliados em 45 milhões de dólares.

Destaque também para a celebração do 36° aniversário da vitória da Batalha do Cuito Cuanavale sobre o Exército sul-africano do regime do apartheid, um feito heróico nacional com repercussão regional.

Travada entre 1987 e 1988, a 189 quilómetros a leste da sede provincial do Cuando Cubango, Menongue, a Batalha do Cuito Cuanavale é descrita em determinadas fontes como o maior confronto militar em Angola, o mais prolongado no continente africano, desde a II Guerra Mundial, e segunda maior batalha de terreno do século XX.

Por ocasião da efeméride, o Presidente da República, João Lourenço, afirmou que com a Batalha do Cuito Cuanavale o país começou um novo caminho para o desenvolvimento e a paz sustentada, bem como passou a ser parte fundamental da agenda de desenvolvimento e integração da SADC.

Já o MPLA, reiterou o seu reconhecimento aos combatentes da batalha pelo contributo dado, que resultou na pacificação total da região, após a derrota militar do exército do então regime racista sul-africano.

A 4.ª Reunião Plenária Ordinária da 2.ª Sessão Legislativa da V Legislatura, que aprovou, por unanimidade, o Projecto de Resolução para adesão do país ao Manifesto Smart Africa Alliance, que visa transformar o continente africano num mercado digital único, foi igualmente destaque.

Foi ainda aprovado, por unanimidade, o Projecto de Resolução para ratificação por Angola do Protocolo da SADC sobre Gestão Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável.

Realce para a aprovação, por unanimidade, de três pedidos de autorização para adopção internacional das menores Alice Maria, Isabel Kieza e Rafaela Ferreira.

A aprovação, na generalidade, a Proposta de Lei do Combate à Actividade Mineira Ilegal, que criminaliza condutas que derivam da exploração ilícita dos recursos minerais, foi igualmente destaque.

Por outro lado, Angola condenou, com veemência, a acção terrorista que vitimou mais de cem cidadãos indefesos, em Moscovo, Federação da Rússia.

De acordo com uma declaração do Ministério das Relações Exteriores, Angola “expressa a sua total indignação face a esse crime hediondo que não pode, sob nenhum pretexto, deixar de merecer o seu mais vivo e firme repúdio”.

Outro destaque recai para a mediação de Angola de um encontro de alto nível entre delegações do Rwanda e da República Democrática do Congo (RDC) para analisar a questão de segurança e da paz no leste deste país da região austral do continente.VIC