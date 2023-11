Presidente João Lourenço destaca eixo da Estratégia de Longo Prazo

O eixo da Estratégia de Longo Prazo ANGOLA – 2050, com foco numa economia diversificada e próspera, com ênfase nos sectores da agricultura, pecuária, pesca, indústria transformadora, recursos minerais e turismo, foi destacado pelo Presidente da República, João Lourenço.

Na sua Mensagem sobre o Estado da Nação, por ocasião da Sessão Solene de Abertura do Ano Parlamentar 2023-2024 da V Legislatura, o Chefe de Estado avançou que o caminho para a transformação da economia é longo, mas está a ser feito com a visão, a convicção e a dedicação de todas as filhas e filhos da “nossa terra”.

Realçou que alcançar a segurança alimentar é um objectivo se “tomarmos consciência de que precisamos de trabalhar mais, de produzir mais, porque o lamentar apenas não traz o pão à nossa mesa”.

Dados provisórios da produção agro-pecuária de 2023 apresentam indicadores positivos, esperando-se um crescimento em termos de volumes globais em todas as fileiras das culturas, prevendo-se uma produção superior à de 2022, ano em que se registou um crescimento de 5,7% comparativamente a 2021.

João Lourenço lembrou que no ano de 2022 o país registou uma produção global de 24.793.275 toneladas.

Realçou que o relançamento da produção do café começa já a dar os seus frutos, tendo o volume de produção ascendido às 5 mil toneladas em 2022, 1% acima da produção de 2021.

Neste momento, continuou, estão a ser produzidas cerca de 4 milhões e 700 mil mudas em várias províncias, que irão permitir a plantação de 2.350 hectares.

Assegurou que vai ser implementado o Projecto de Melhoria do Desempenho e Crescimento da Cadeia de Valor do Café MUCAFÉ com financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento, para o aumento do volume de produção, a melhoria da produtividade e da qualidade e a viabilização da articulação dos produtores e promoção das exportações.

De acordo com o Presidente, no domínio da pecuária, de Janeiro a Junho do corrente ano foram produzidas 103.721 toneladas de carne, alcançando um crescimento absoluto de 1.075 toneladas, face ao período homólogo.

“Esperamos diminuir a nossa dependência da importação de vacina animal, com a construção do Centro de Biodiversidade e Fábrica de Vacinas para bovinos, aves e caprinos na província do Huambo, que se espera esteja concluída dentro do prazo de execução planificado”, frisou.

Reconhecer que muito do que “estamos a conseguir no domínio da agricultura, devemos à agricultura familiar. Quero, a partir desta tribuna, reconhecer e enaltecer o empenho de todos os homens, mulheres e jovens que se têm dedicado à produção agrícola e estão a contribuir para consolidar a nossa esperança de alcançar o objectivo da segurança alimentar”.

Acrescentou ser com satisfação que “assistimos na presente campanha agrícola, ao início da produção de trigo, por cerca de 3.320 famílias e diversos empresários de diferentes províncias. Embora diminuta, a produção esperada prova que é possível fazermos o caminho para a reversão do quadro de importação de trigo, se formos ousados e explorarmos até ao limite o nosso potencial”.HEM/AC