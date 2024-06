Quarenta e oito países africanos vão participar na cimeira Coreia do Sul-África

A Coreia do Sul vai receber representantes de 48 países africanos, incluindo 25 Presidentes, para uma cimeira de dois dias, que terá início na terça-feira, 4, anunciou o Conselheiro Principal Adjunto para a Segurança Nacional, Kim Tae-hyo, citado pela agência Yonhap.

Os presidentes de Moçambique, Filipe Nyusi, e de Cabo Verde, José Maria Neves, já confirmaram a presença nesta Cimeira Coreia do Sul-África.

“Devido a golpes de Estado e outras razões de política interna, há 48 países que podemos convidar”, disse Kim, acrescentando que “todos os países que convidámos aceitaram o convite”.

O Presidente Yoon Suk Yeol realizará cimeiras com cada um dos 25 Chefes de Estado.

As reuniões terão lugar durante um almoço ou um jantar, como os casos dos líderes da Serra Leoa, Tanzânia, Etiópia e Mauritânia, uma vez que estes países estão de visita oficial à Coreia do Sul.

Kim Tae-hyo acrescentou que a Coreia do Sul pretende se tornar num Estado central mundialmente e “a cooperação com África não é uma escolha, mas sim uma necessidade”.

O evento principal terá lugar no primeiro dia da cimeira, seguido de uma cimeira empresarial no segundo dia.

Dos programas conhecidos, o Presidente de Cabo Verde fará, logo no primeiro dia da plenária, 4 de junho, uma comunicação sobre “Cooperação para o Desenvolvimento e Crescimento Inclusivo”.

No dia seguinte, 5 de junho, José Maria Neves integrará um painel, ladeado de sete homólogos africanos, sobre o tema “Expansão do Comércio e Criação do Emprego”.