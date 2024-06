Greve na Nigéria fecha rede elétrica e perturba companhias aéreas

Os principais sindicatos da Nigéria fecharam na segunda-feira a rede elétrica nacional e interromperam voos em todo o país ao iniciarem uma greve por tempo indeterminado devido ao fracasso do governo em chegar a um acordo sobre um novo salário mínimo.

A greve começou depois do fracasso das negociações entre o governo e as duas maiores federações sindicais do país, o Congresso Trabalhista Nigeriano (NLC) e o Congresso Sindical (TUC), sobre o aumento do salário mínimo. É o quarto desde que o Presidente Bola Tinubu tomou posse no ano passado .

A Companhia de Transmissão da Nigéria (TCN) disse que os membros do sindicato expulsaram os operadores das salas de controle de energia do país e desligaram pelo menos seis subestações, acabando por fechar a rede nacional às 02h19 (01h19 GMT).

A companhia aérea nigeriana Ibom Air disse que estava suspendendo os voos até novo aviso devido à greve, enquanto outra, a United Nigeria, disse que os aeroportos de todo o país foram fechados e que os trabalhadores em greve não permitiram a operação de nenhum dos seus voos.

Os sindicatos da eletricidade e da aviação afirmaram num comunicado na segunda-feira que ordenaram aos membros que retirassem os seus serviços em conformidade com a greve por tempo indeterminado.

Os sindicatos petrolíferos também ameaçaram interromper a produção de petróleo, mas o chefe do regulador petrolífero da Nigéria, Gbenga Komolafe, disse que existiam contingências para garantir que a produção não fosse interrompida.

Desde que assumiu o cargo, Tinubu embarcou nas reformas mais ousadas da Nigéria, que alimentaram o aumento da inflação para o máximo dos últimos 30 anos e agravaram a crise do custo de vida na nação mais populosa de África.

Ele tem estado sob pressão dos sindicatos para oferecer ajuda às famílias e às pequenas empresas depois de eliminar os subsídios à gasolina, que mantinham o combustível barato, mas custavam ao governo 10 mil milhões de dólares por ano.

Os sindicatos declararam a greve por tempo indeterminado na sexta-feira, depois que as negociações para um novo salário mínimo destinado a amortecer o impacto das reformas fracassaram. Eles exigiram um aumento de dezasseis vezes no salário mínimo para 494.000 nairas (333,23 dólares) por mês, de 30.000 nairas, e prometeram continuar a greve até que um novo salário mínimo estivesse em vigor.

Os sindicatos também exigiram a reversão de um aumento das tarifas de eletricidade efetuado em Abril para os consumidores mais abastados que utilizam mais energia, enquanto o governo tenta libertar a economia dos subsídios.

O TCN disse que estava a fazer esforços para recuperar e estabilizar a rede nacional, mas os sindicatos estavam a obstruir a recuperação da rede em todo o país.

Na quinta-feira, o organismo de privatização da Nigéria disse que o país tinha garantido um empréstimo do Banco Mundial de 500 milhões de dólares para o seu sector eléctrico.