Peritos da ONU dizem que Rússia continua a cometer crimes de guerra

A Rússia continua a cometer crimes de guerra na Ucrânia: a conclusão é da comissão de investigação de peritos da ONU, que precisou, perante o Conselho dos Direitos Humanos em Genebra, que esses crimes incluem tortura, violência sexual, ataques deliberados contra civis e ataques contra infraestruturas energéticas.

Há testemunhos de crimes dos dois lados do conflito, mas a grande maioria é atribuída às forças russas.

Vrinda Grover, Comissão Internacional de Inquérito Independente da ONU:”Deploramos o facto de as forças armadas russas continuarem a atacar instalações civis e médicas que beneficiam de um estatuto de proteção. A Comissão deplora igualmente o facto de continuar a verificar-se violência sexual relacionada com o conflito, em violação do direito humanitário internacional e dos direitos humanos.”

Os peritos também destacaram alegações de genocídio e a possível responsabilidade de meios de comunicação russos na incitação dos crimes.

Erik Mose, Comissão Internacional de Inquérito Independente da ONU:”O que dissemos na atualização oral é que estamos preocupados com as alegações de genocídio e que estamos a analisar melhor essas questões. E, em relação a isso, também mencionámos que um dos aspectos pode ser a questão do incitamento, que vem de certos meios de comunicação russos.”