Guiné-Bissau: Braço-de-ferro entre padarias e governo sobre preço do pão

A decisão do governo em baixar o preço da farinha de trigo e, consequente reduzir o preço do pão entrou em vigor no domingo, 24 de Setembro, mas os padeiros tradicionais decidiram boicotar a produção para protestar contra esta medida governamental.

Em protesto contra a decisão do governo em baixar o preço do pão a 150 francos CFA, os padeiros tradicionais não anunciaram o início e o fim da reivindicação, mas deixaram a capital de Bissau desde ontem, sem um dos principais produtos alimentar.

O ministro do Comércio convocou de emergência os importadores da farinha de trigo, os padeiros tradicionais, industriais e a Associação dos Consumidores. João Handem Júnior ordenou o fecho das padarias violadoras; “a ordem é de encerrar imediatamente os estabelecimentos e confiscar todos os produtos. No meu bairro, se não vender pão, eu mesmo, vou encerrar os estabelecimentos”.

Enquanto se procura a solução deste braço de ferro, a falta de pão na capital Bissau, alimentada maioritariamente pela produção tradicional, está a ser colmatada pelos padeiros industriais.