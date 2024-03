MINJUD quer criar bolsa Nacional de Formadores em Gestão e Liderança Juvenil.

O ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) tem como projecto, para o corrente ano, a criação de uma bolsa Nacional de Formadores, em Gestão e Liderança Juvenil, com objectivo de desenvolver o associativismo nas 18 províncias do país.

O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, que prestou a informação, à margem da 1ª Edição do Curso de Formação de Formadores em Gestão e Liderança Associativa Juvenil, referiu que se pretende com a acção, a expansão do conhecimento a outros líderes juvenis, fornecendo-lhes habilidades necessárias para dirigir as organizações e promover o desenvolvimento do associativismo no país.

Segundo o governante, sendo a juventude a maior franja populacional, deve-se continuar a projectar política mais assertivas para a sua inserção na vida activa.

Neste particular, disse, o Executivo, por via do MINJUD, vai continuar a criar condições objectivas para garantir a participação efectiva dos jovens nos processos de tomada de decisão, assegurando-lhes o exercício de uma plena cidadania e o aumento da sua capacidade de intervenção nos mais variados domínios da vida em sociedade.

Informou que durante três dias, os jovens terão sessões formativas em Gestão e Liderança que vai abordar temas como os Fundamentos da Liderança Associativa, Gestão Organizacional, Comunicação Eficaz do Líder Associativo, Captação de Recursos e Gestão Financeira e o Desenvolvimento Pessoal do Líder Associativo.

Acrescentou que continuará a investir num processo sólido de capacitação de jovens líderes associativos, na melhoria da governação e gestão das Associações Juvenis e no fortalecimento do papel das Associações de Jovens na promoção do desenvolvimento social da juventude no seu todo.

Por sua vez, o líder do Conselho Nacional da Juventude, CNJ, Isaías Kalunga, considerou que após a formação os jovens serão capazes de liderar com visão estratégica, definindo metas claras e traçar um caminho para o sucesso do associativismo juvenil.

Pelo menos 150 jovens provenientes das 18 províncias do país participam da 1ª Edição do Curso de Formação de Formadores em Gestão e Liderança Associativa Juvenil que decorre até o dia 30 deste mês. Giz/MAG