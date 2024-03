Secretária do Tesouro dos EUA diz que o crescimento industrial subsidiado da China está a distorcer a economia mundial

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, criticou o uso de subsídios pela China para dar aos seus fabricantes em novas indústrias uma vantagem competitiva, ao custo de distorcer a economia global, e disse que planeia pressionar a China sobre a questão numa próxima visita.

“Não há país no mundo que subsidie as suas indústrias preferidas, ou prioritárias, tão fortemente como a China”, disse Yellen numa entrevista à MSNBC na quarta-feira – destacando a ajuda “massiva” aos produtores de automóveis elétricos, baterias e energia solar. “O desejo da China é realmente ter o domínio global destas indústrias.”

A chefe do Tesouro falava de Norcross, na Geórgia, onde apresenta a reabertura de uma instalação de produção de células solares nos EUA que fechou em 2017 sob a pressão de “importações baratas que inundam o mercado”.

Falando aos jornalistas após o evento, Yellen recusou-se a dizer se a administração Biden estava preparada para ameaçar Pequim com ações comerciais retaliatórias se a China não reduzisse os seus subsídios.

“É importante que os chineses entendam por que estamos preocupados”, disse ela. “Mas eu não quero retaliação. Queremos ver o que podemos fazer de construtivo.”

A política industrial da China tem um historial de causar “sobreinvestimento substancial”, disse Yellen em comentários preparados para serem apresentados durante a sua viagem. Ela citou a ajuda às indústrias, incluindo o aço e o alumínio, que apoiaram a produção e o emprego na China, “mas forçaram a indústria no resto do mundo a contrair-se”.

“Levantámos o excesso de capacidade em discussões anteriores com a China e pretendo torná-lo uma questão fundamental nas discussões durante a minha próxima viagem ao país”, disse Yellen nas suas observações. Espera-se que o chefe do Tesouro se dirija à China em breve para uma segunda viagem, desde que Washington e Pequim retomaram a diplomacia de alto nível.

Yellen também deixou claro que os EUA não foram os únicos a queixar-se do excesso de capacidade industrial na China, dizendo “vemos, é claro, as mesmas preocupações na Europa”.

A Comissão Europeia lançou uma investigação em Outubro para saber se os subsídios do governo chinês tinham dado aos seus fabricantes uma vantagem injusta. Este mês, avançou no sentido da imposição de tarifas adicionais, citando novas provas de que a China está a fornecer apoio financeiro ilegal à indústria. O Brasil também lançou vários inquéritos antidumping.

“Agora vemos um excesso de capacidade em ‘novas’ indústrias como a solar, os veículos elétricos e as baterias de iões de lítio”, disse Yellen. O excedente industrial da China “prejudica as empresas e os trabalhadores americanos, bem como as empresas e os trabalhadores de todo o mundo”.

Confrontados com um poderoso obstáculo ao crescimento devido a uma crise no sector imobiliário da China, o Presidente Xi Jinping e os seus assessores têm dado prioridade ao sector industrial. Os “três novos” motores de crescimento de veículos elétricos, baterias e energias renováveis têm sido alvo de especial atenção, juntamente com a produção de semicondutores de tecnologia avançada.

Yellen, na sua visita à Geórgia, destacou as políticas da administração Biden para ajudar a construir a própria indústria de energia renovável dos EUA. Ela declarou que, embora ainda existam desafios significativos, os créditos fiscais da Lei de Redução da Inflação estão a ajudar a mudar o jogo. A agenda económica do Presidente Biden, incluindo a Lei de Redução da Inflação, está a reduzir os custos de energia para os consumidores americanos e a impulsionar o crescimento em indústrias estratégicas, reforçando a segurança económica dos EUA e criando oportunidades económicas.