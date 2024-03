Presidente da República nomeia ministro do Turismo

O Presidente da República, João Lourenço, nomeou esta quinta-feira, em Luanda, Márcio de Jesus Lopes Daniel, ministro do Turismo, exonerado previamente do cargo que ocupava de secretário de Estado para as Autarquias Locais.

Num outro diploma, o Presidente da República nomeou para o cargo de ministro da Cultura, Filipe Silvino de Pina Zau.

Num último decreto, foi nomeada Maria da Piedade de Jesus, secretária de Estado para a Cultura.

As nomeações são resultado de uma acção do Conselho de Ministros, que decidiu a segregação das áreas que compunham o então Ministério da Cultura e Turismo, dando lugar à sua separação, de modo a corresponderem, cada uma delas, a departamento ministerial distinto.

Na estrutura do Executivo actual, em síntese, existem agora o Ministério da Cultura e o Ministério do Turismo como entes separados. VIC/ADR