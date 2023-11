Governador reitera cooperação com igrejas na resolução dos problemas das comunidades

O governante falava na missa de acção de graças da Igreja Católica, no quadro da sua visita de trabalho de três dias a esta municipalidade, iniciada na sexta-feira.

Pereira Alfredo, que regressou já ao Cuito, capital biena, transmitiu mensagens de esperança, perspectivando um futuro promissor para o Cuemba, em particular, e para o Bié, no geral, tendo apelado, no entanto, o engajamento de todos na preservação dos bens públicos.

Acompanhado por membros do seu pelouro, o governador lançou um desafio aos fiéis: “Enquanto o Governo tapa os buracos nas estradas, as igrejas devem continuar a tapar os buracos das mentes”.

Durante a jornada a esta região, que dista a 164 quilómetros do Cuito, o governador inaugurou um instituto médio politécnico e um centro comunitário, construídos com fundos do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

O Instituto Médio Politécnico, de 12 salas de aula, designado “ Calvino Francisco Gingongo”, tem capacidade para albergar mais de mil alunos.

Comporta ainda três laboratórios, sala de reuniões , sala de informática, gabinetes dos gestores da escola dentre outros compartimentos.

Já o centro comunitário, baptizado com o nome de “ Bento Chilingueno”, possui vários serviços, desde biblioteca, restaurante, salão de beleza, sala de informática e atelier de corte e costura.

Os empreendimentos sociais custaram aos cofres do Estado 262 milhões 64 mil 172 kwanzas 91 cêntimos.

Pereira Alfredo entregou ainda kits para o empoderamento de mulheres e jovens, insumos agrícolas e títulos para auto-construção dirigida.

O governador do Bié manteve igualmente um encontro com a comunidade, em que ouviu as principais preocupações da população local.PLB