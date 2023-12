França apela a “trégua imediata e duradoura” na Faixa de Gaza

A ministra dos Negócios Estrangeiros francesa Catherine Colonna iniciou a 17 de Dezembro uma digressão pelo Médio Oriente. Em Israel este domingo, a ministra apelou a “novas tréguas imediatas e duradouras” na Faixa de Gaza, um dia depois de o exército israelita ter morto, “por engano”, três reféns do Hamas.

A ministra dos Negócios Estrangeiros francesa iniciou hoje uma digressão pelo Médio Oriente e visitará o Líbano na segunda-feira. Assim que chegou a Israel, Catherine Colonna apelou a “novas tréguas imediatas e duradouras” na Faixa de Gaza, onde pelo menos 36 pessoas morreram durante a madrugada em bombardeamentos israelitas nos campos de refugiados de Jabalia e Deir al Balah, segundo as equipas de emergência no terreno.

O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Eli Cohen, qualificou de “erro” qualquer apelo a um cessar-fogo, que seria, nas suas palavras, uma “prenda para o Hamas”.

No dia anterior, a 16 de Dezembro, o exército israelita matou a tiro três reféns do Hamas, assumindo que as mortes ocorreram “por engano” durante uma operação num dos bairros de Gaza.

As famílias dos reféns reuniram-se na mesma noite, em tel Aviv, para exigir um plano de negociações com o Hamas.

Corredor humanitário aberto na fronteira com Israel

Um primeiro corredor humanitário foi aberto a 17 de Dezembro para a Faixa de Gaza pela passagem israelita de Kerem Shalom, anunciou fonte do Crescente Vermelho egípcio.

No total, 79 camiões terão começado entrar no enclave palestiniano, segundo a mesma fonte do Crescente Vermelho egípcio, que requereu anonimato.

O ministério da Defesa de Israel anunciou, este domingo, que “a partir de hoje, os camiões de ajuda humanitária da ONU serão submetidos a controlos de segurança e transferidos para Gaza pelo ponto de passagem de Kerem Shalom, em conformidade com o acordo concluído com os Estados Unidos”.