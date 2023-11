Exército israelita combate “no coração da cidade de Gaza”

Israel anunciou hoje que as suas tropas estão a combater no interior da cidade palestiniana de Gaza pela primeira vez em anos. Hamas diz que bombardeamentos já provocaram mais de dez mil mortos.

“Pela primeira vez em décadas, as Forças de Defesa de Israel estão a combater no coração da cidade de Gaza”, declarou Yaron Finkelman, comandante do Comando Sul do exército israelita.

“Estão a fazer manobras a pé, com veículos blindados e tanques, juntamente com engenheiros militares de todas as direções, e têm um alvo: os terroristas do Hamas”, disse o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, numa conferência de imprensa transmitida pela televisão.

As tropas israelitas iniciaram operações militares dentro da Faixa de Gaza há cerca de dez dias, após semanas de contínuos ataques de artilharia a partir de solo israelita e bombardeamentos aéreos, e anunciaram no passado fim-de-semana um cerco das suas tropas à cidade de Gaza, a principal urbe do enclave palestiniano.

“Neste preciso momento, os nossos soldados estão a eliminar terroristas, a descobrir túneis, a destruir armas, enquanto continuam a avançar para o coração do inimigo”, declarou o major Finkelman num comunicado militar.

Redutos do Hamas em foco

Os soldados tomaram o controlo de um reduto militar do Hamas no coração da cidade de Gaza e atacaram milicianos escondidos perto de um hospital, informaram as Forças de Defesa de Israel, referindo que o exército continua a aprofundar e a alargar a ofensiva terrestre na Faixa de Gaza.

As tropas parecem estar a concentrar os esforços na captura de centros de comando e controlo e na expulsão de membros do Hamas dos seus redutos nos arredores da populosa cidade, alguns dos quais, segundo oficiais israelitas, se situam perto ou sob os hospitais do enclave, sobrelotados de civis.

Os residentes do norte de Gaza relataram combates intensos durante a noite, que continuaram esta manhã em áreas fora da cidade. O campo de refugiados de Shati, bairro construído na costa norte da cidade de Gaza, tem sido alvo de fortes bombardeamentos aéreos e marítimos nos últimos dois dias, segundo os residentes.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse hoje que exclui qualquer cessar-fogo ou entrega de combustíveis à Faixa de Gaza enquanto não forem libertados os 241 reféns retidos pelo Hamas. “Não à entrada de combustível, não a trabalhadores [palestinianos] em Israel, não a um cessar-fogo sem a libertação dos nossos reféns”, disse num discurso.

Israel declarou guerra ao Hamas há exatamente um mês, na sequência de um ataque do grupo que causou mais de 1.400 mortos e mais de 240 reféns, enquanto a ofensiva israelita na Faixa de Gaza causou mais de 10.300 mortos, cerca de 26.000 feridos e 2.450 desaparecidos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do enclave.