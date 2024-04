Estados Unidos podem impor sanções petrolíferas à Venezuela na quinta-feira

A administração Biden está potencialmente a preparar-se para reintroduzir sanções petrolíferas à Venezuela, uma vez que o presidente Nicolás Maduro viola as condições do alívio temporário das sanções existentes na sua tentativa de reprimir a oposição antes das eleições deste ano. Na quarta-feira, o governo Biden sinalizou que as sanções poderiam ser implementadas novamente quando o acordo temporário de seis meses expirar na quinta-feira.

As eleições na Venezuela estão marcadas para 28 de julho e Maduro tem trabalhado incansavelmente para proibir candidatos da oposição, utilizando acusações criminais forjadas para mantê-los fora das urnas, além de prender muitas figuras da oposição por alegadamente planearem um golpe de estado contra ele.

Embora a administração Biden tenha seguido uma estratégia de reengajamento com a Venezuela, certas condições devem ser cumpridas para a continuação do alívio das sanções.

Fontes anônimas da Bloomberg também disseram na quarta-feira que Washington planeava permitir que o alívio das sanções expirasse na meia-noite de quinta-feira se a Venezuela não conseguir apaziguar o governo Biden.

Fontes da Bloomberg consideram que existe algum potencial para a continuação das sanções se o governo venezuelano prolongar o prazo para o registo de candidatos para concorrer nas eleições de Julho, ou se o governador Manuel Rosales for escolhido pela oposição, uma vez que é a única figura da oposição disposta a negociar diretamente com Maduro, o que o torna um indivíduo menos atraente entre a oposição.

Na semana passada, os EUA realizaram reuniões secretas com a Venezuela, mas os resultados dessas conversações ainda não se transformaram em ações concretas.

As sanções expiram em paralelo com novas negociações entre a Venezuela e a Chevron para expandir uma joint venture com a estatal PDVSA no Cinturão do Orinoco, relata a Reuters.

Desde que as sanções foram levantadas em outubro de 2023, a Venezuela tem prosseguido uma estratégia de expansão da produção de petróleo de menos de 800.000 barris por dia para mais de 1 milhão de bpd, embora os objetivos ambiciosos não possam ser alcançados se o alívio das sanções expirar.

A flexibilização das sanções ajudou a Venezuela a aumentar as suas receitas de exportação de petróleo, com expectativas para este ano de 20 mil milhões de dólares, segundo estimativas da Reuters de janeiro, contra um total de 12 mil milhões de dólares em receitas petrolíferas no ano passado.