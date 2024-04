Será que o FED conseguiu domesticar a inflação nos Estados Unidos?

Este deveria ser o ano em que a inflação nos EUA percorreu a última etapa rumo aos 2%, meta traçada pelo FED e outros Bancos Centrais, permitindo à Reserva Federal reduzir de forma constante as taxas de juro desde o máximo de duas décadas. Agora, essas expectativas foram frustradas e parece que o FED não conseguiu domesticar completamente a inflação.

Os ganhos de preços revelaram-se muito mais rígidos do que o previsto alguns meses depois de 2024, num contexto de economia e mercado de trabalho resilientes. Na terça-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que a inflação persistente significa que os custos dos empréstimos permanecerão elevados por mais tempo do que se pensava anteriormente, uma mudança de tom com ramificações para as políticas em todo o mundo .

A persistente escassez de habitação é parcialmente responsável, tal como o aumento dos preços das matérias-primas e dos prémios de seguro automóvel. Mas alguns também apontam para o próprio Powell por telegrafar prematuramente cortes nas taxas de juro, o que despertou o otimismo nos mercados financeiros e alimentou a atividade económica.

“Eles simplesmente entenderam errado o quadro da inflação”, disse Stephen Stanley , economista-chefe para os EUA do Santander US Capital Markets LLC. “O erro que cometeram foi que ficaram realmente encantados com a combinação de um crescimento realmente forte e uma inflação benigna que vimos no segundo semestre do ano passado.”

Os traders preveem agora apenas um ou dois cortes nas taxas este ano. Isso está muito longe dos cerca de seis que eles esperavam no início de 2024 e dos três que as autoridades do Fed definiram há apenas um mês. Investidores e economistas sinalizam a possibilidade de não haver quaisquer cortes este ano.

Os responsáveis da Fed sustentam que a inflação ainda se encontra, em geral, numa tendência descendente, mas também salientaram que os custos dos empréstimos não diminuirão até que estejam mais confiantes nessa trajetória.

Embora muitos dos danos inflacionários tenham sido mais evidentes no índice de preços ao consumidor – que acelerou para 3,5% em Março em relação ao ano anterior – a métrica preferida da Fed é o índice de preços de despesas de consumo pessoal. O PCE tem estado mais próximo da meta de 2% do banco central – registando 2,5% em fevereiro – mas o progresso nesse indicador também estagnou.