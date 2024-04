Estados Unidos e China concordam em iniciar negociações sobre “o crescimento económico global equilibrado”

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen , e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, concordaram em iniciar conversações formais destinadas a abordar o que os estados Unidos e outros países ocidentais consideram ser o crescente excesso de capacidade industrial da China.

Ao iniciar a sua visita de quatro dias à China, a sua principal prioridade era persuadir as autoridades chinesas a controlar o excesso de capacidade de produção de veículos elétricos (VE), painéis solares e outras tecnologias de energia limpa que ameaçam empresas concorrentes nos EUA e na Europa.

A administração Biden enfrenta apelos crescentes dos legisladores dos EUA para aumentar as tarifas sobre os VE chineses para proteger os produtores dos EUA.

Após dois dias de reuniões na cidade de Guangzhou, no sul da China, os dois lados lançaram a iniciativa de “crescimento equilibrado” como uma forma de realizar “intercâmbios intensivos sobre o crescimento equilibrado nas economias doméstica e global”.

Questionada se o acordo da China com o processo representava uma concessão ou apenas uma tentativa de adiar uma potencial retaliação dos EUA, Yellen disse apenas acreditar que Pequim recebeu a mensagem de quão preocupados os EUA estão com a questão.

Durante as negociações, a China expressou “graves preocupações” sobre as restrições económicas e comerciais dos EUA, de acordo com um relatório da agência oficial de notícias Xinhua.

Desde a sua chegada a Guangzhou, na noite de quinta-feira, Yellen tem criticado sobretudo a forma como os líderes chineses têm gerido a sua economia. Ela criticou repetidamente Pequim por maltratar empresas americanas e outras empresas estrangeiras que operam na China e por distorcer os mercados globais ao subsidiar a superprodução em certos setores.

A chefe do Tesouro americano disse que os dois lados passaram várias horas, incluindo duas horas na manhã de sábado, abordando este tema. Ela acrescentou, no entanto, que não esperava uma resolução rápida.

Yellen também disse que conversou com He Lifeng sobre as preocupações dos EUA de que as exportações chinesas estivessem ajudando a sustentar as indústrias militares da Rússia e, assim, ajudando Moscovo nos seus esforços para derrotar a Ucrânia.

As duas partes concordaram também em iniciar um fórum para cooperar nos esforços de combate ao branqueamento de capitais nos seus respetivos sistemas financeiros.

A agência de notícias chinesa Xinhua afirmou num comunicado que as discussões entre He Lifeng e Yellen foram “francas, pragmáticas e construtivas”, confirmando que ambas as partes concordaram em discutir mais profundamente o crescimento equilibrado e a estabilidade financeira.

Embora o Tesouro americano não espere uma grande mudança na política chinesa após a visita de Yellen, as autoridades norte-americanas acreditam que foi importante explicar os riscos económicos que o excesso de investimento em alguns sectores e a fraca procura dos consumidores chineses apresentam tanto para a China como para os seus parceiros comerciais.

Yellen continuará as suas discussões com autoridades chinesas na segunda-feira em Pequim, onde se reunirá com autoridades, incluindo o primeiro-ministro Li Qiang, o ministro das Finanças, Lan Foan, e o governador do Banco Popular da China, Pan Gongsheng.