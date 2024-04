Zimbabué lança nova moeda para pôr fim a anos de turbulência monetária e crise económica

O Banco Central do Zimbabué, que ganhou notoriedade global em 2008 pela impressão de notas de cem trilhões de dólares, anunciou na sexta-feira que estava a lançar uma nova moeda nacional, prometendo, mais uma vez, pôr fim a anos de turbulência monetária .

John Mushayavanhu , que assumiu o cargo de governador do banco central na semana passada, disse que a nova unidade, Zimbabwe Gold, ou ZiG, substituirá o actual dólar do Zimbabué, que perdeu cerca de três quartos do seu valor este ano.

A moeda foi negociada recentemente a mais de 30674 dólares do Zimbabué por dólar americano, de acordo com o banco central. Quando o banco relançou a unidade local em 2019 , 1 dólar equivalia 2,50 dólares do Zimbabué.

Mushayavanhu disse que a nova moeda seria inicialmente avaliada em 13,56 ZiGs por US$ 1 e posteriormente a uma taxa determinada pelo mercado. Todas as contas bancárias atualmente denominadas em dólares do Zimbabué serão convertidas num montante equivalente de ZiGs, disse ele.

Para reforçar a confiança na moeda, Mushayavanhu disse que ela seria totalmente apoiada pelas reservas de dólares americanos e metais preciosos do Zimbabué, especialmente ouro. Ele também prometeu acabar com uma prática de longa data de o banco emitir mais dinheiro para financiar os gastos do governo.

O Zimbabué aboliu o dólar zimbabuano em 2009, depois de um surto de hiperinflação que, segundo algumas estimativas, fez com que os preços subissem 500 mil milhões por cento. Durante quase uma década, o país operou com dólares americanos e outras moedas estrangeiras. Quando o banco central já não conseguiu pagar as poupanças em dólares, reintroduziu o dólar do Zimbabué em 2019.

Desde então, o valor da moeda local entrou em colapso mais uma vez. Mushayavanhu disse sexta-feira que entre 80% e 85% das transações no país são feitas em dólares americanos. A inflação anual em março ultrapassou os 55% e a taxa diretora do banco central foi de 130%. Mushayavanhu disse que a nova moeda permitiria ao banco reduzir a sua principal taxa de juros para 20%.