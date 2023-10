ERCA reconhece contributo dos órgãos de comunicação social no reforço da unidade nacional

O presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana (ERCA), Adelino de Almeida, destacou, esta sexta-feira, na cidade do Sumbe, o empenho dos órgãos de informação, sedeados no Cuanza Sul, na garantia da unidade e da coesão nacional.

Em declarações à imprensa, no final da visita às instalações da ANGOP, Jornal de Angola, Emissora Provincial da RNA, Centro de Produção da TPA e da Rádio Ecclesia, Adelino de Alméda enalteceu o compromisso dos jornalistas em trabalhar na divulgação de informações sérias e credíveis ao público, em prol da consolidadção da paz e da harmonia social.

“Estamos satisfeitos porque há uma enorme disponibilidade dos operadores do sistema de comunicação social no sentido de superar as adversidades. Por isso, vamos trabalhar todos para que os recursos materiais apareçam para a consecussão dos programas de trabalho”, salientou.

Entretanto, o responsável manifestou-se preocupado com a programação de alguns órgãos de comunicação social privados, sobretudo relacionadas com os debates políticos.

“Frequentes vezes, alguns órgãos privados não têm feito os debates políticos com a devida urbanidade e respeito, razão pela qual vamos continuar a conversar com estas entidades, de modo a privilegiarmos o pluralismo de informação, o reforço da reconciliação nacional e da paz social”, acrescentou.

Durante a visita de 48 à província do Cuanza Sul, o presidente da ERCA e a delegação que o acompanha mantiveram um encontro com a vice-governadora para o sector político, económico e social, Emília Tchinawalile, com quem abordaram o estado do sector na província.

A ERCA tem realizado visitas de interacção com jornalistas nas 18 províncias do país, advogando o exercício da profissão com responsabilidade e isenção, à luz da legislação em vigor no país.MCN