Descarga eléctrica em mercado mata seis pessoas e deixa 14 feridos no Bailundo

Pelo menos seis pessoas morreram e 24 outras ficaram feridas, esta terça-feira, após serem atingidas por um raio, em pleno mercado informal, no município do Bailundo, província do Huambo, soube a ANGOP.

De acordo com os dados provisórios do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, distribuídos à imprensa, o incidente ocorreu na conhecida Praça Nova, periferia da vila municipal do Bailundo, quando 20 cidadãos que comercializavam produtos diversos foram atingidos pelo raio.

Refere que os 14 feridos recebem tratamento médico/medicamentoso no Hospital municipal do Bailundo.

De igual modo, lê-se, quatro outros cidadãos ficaram feridos em consequência de uma descarga eléctrica que os atingiu, enquanto exerciam actividade agrícola, nos arredores do bairro Mangonga, município do Ucuma.

Os mesmos estão em recuperação no Hospital municipal do Ucuma.

Já na aldeia de Acolongonjo, comuna do Cuima, município da Caála, as chuvas acompanhadas de fortes ventos destruíram 24 casas, uma escola primária e um templo da Igreja Católica.

Situada no Planalto Central de Angola, com uma área de 35.771 quilómetros quadros, vivem na nesta província, cujo período chuvoso do ano dura, aproximadamente, nove meses, de 15 de Agosto a 15 de Maio, mais de dois milhões 700 mil habitantes, distribuídos pelos municípios do Bailundo, Caála, Cachiungo, Chicala-Cholohanga, Chinjenje, Ecunha, Huambo, Londuimbali, Longonjo, Mungo e Ucuma. ALH