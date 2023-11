Angola apoia reparações aos países vítimas do colonialismo

O ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, considerou, esta terça-feira, em Accra, Ghana, que reparações aos países africanos vítimas do colonialismo é uma questão de justiça para com a história do continente e de respeito pelos seus antepassados.

Ao intervir em representação do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, na Conferência de Reparações, na capital ghanense, o governante angolano destacou a necessidade de um esforço conjunto de todas as nações africanas que foram vítimas do jugo colonial no sentido da busca de reparações compensatórias.

A Conferência de Reparações de Accra, que conta com a participação de vários dignitários africanos, decorre entre os dias 13 e 17 de Novembro de 2023, atrelada ao lema “Construindo uma Frente Unida para promover a causa da justiça e o pagamento de reparações aos africanos”, e visa, entre outros aspectos, identificar oportunidades de colaboração a causa das reparações e justiça.

Angola viveu mais 500 anos sobre o jugo do colonialismo português, momento em que perdeu milhares dos seus melhores filhos e grande parte dos seus recursos naturais. VIC