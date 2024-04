Depois da Secretária do Tesouro dos EUA, Chanceler Alemão chega à China com a missão de reduzir as tensões económicas

O chanceler alemão, Olaf Scholz, levará uma mensagem delicada à China esta semana: Pequim ainda não agiu de acordo com os avisos europeus para acabar com as práticas comerciais discriminatórias e o não cumprimento deste procedimento resultará numa escalada das tensões.

A Secretária do Tesouro dos Estados Unidos esteve na China a semana passada com um objetivo semelhante, dizendo que era do interesse da China evitar uma possível guerra comercial e reduzir o excesso de capacidade.

Scholz alertará o presidente chinês Xi Jinping que ele precisa agir logo para evitar as tarifas da União Europeia destinadas a reequilibrar a relação comercial, inclusive sobre veículos elétricos , de acordo com a Bloomberg.

A UE está cada vez mais cautelosa relativamente à utilização por parte da China do apoio público massivo em sectores críticos e tem endurecido a sua posição nos últimos meses.

As empresas europeias que operam na China afirmam que enfrentam concorrência desleal, que ameaça aumentar os custos e diminuir as margens de lucro.

O fabricante chinês de carros elétricos BYD Co. recebeu pelo menos 3,4 mil milhões de euros em subsídios governamentais diretos como parte do esforço de Pequim para dominar os veículos elétricos e outras tecnologias limpas, de acordo com um estudo publicado no mesmo dia.

A UE passou o ano passado a reforçar a sua influência económica junto da China através da utilização de instrumentos comerciais e do lançamento da sua estratégia de segurança económica .

Entre os altos executivos que acompanharam Scholz em sua viagem estão os chefes executivos da Siemens AG , Bayer AG , Merck KGaA , BMW AG e Mercedes-Benz Group AG.

A chegada da Chanceler à China ocorre no momento em que o Irão lança drones e mísseis armados contra Israel, marcando uma fase nova e mais volátil do conflito no Médio Oriente. Scholz condenou o ataque “nos termos mais fortes possíveis”, disse o porta-voz do governo Steffen Hebestreit. “Nestas horas difíceis, a Alemanha está ao lado de Israel. Iremos agora discutir de perto novas reações com os nossos parceiros e aliados do G7.”

No meio de opiniões divergentes sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia , Scholz também quer avaliar a vontade de Pequim de usar a sua influência sobre Moscovo e juntar-se aos esforços internacionais para uma conferência de paz de alto nível para a Ucrânia em meados de Junho.