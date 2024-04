FMI alerta os Estados Unidos sobre gastos excessivos e aumento da dívida

O Fundo Monetário Internacional fez uma crítica invulgarmente directa aos decisores políticos dos Estados Unidos na terça-feira, dizendo que o recente desempenho notável do país entre as economias avançadas foi em parte impulsionado por uma política fiscal insustentável.

“O excepcional desempenho recente dos Estados Unidos é certamente impressionante e um importante motor do crescimento global”, afirmou o FMI no seu relatório anual World Economic Outlook. “Mas reflete também fortes fatores de procura, incluindo uma orientação orçamental que não está em sintonia com a sustentabilidade orçamental a longo prazo.”

Os gastos excessivos de Washington, afirma o relatório, correm o risco de reacender a inflação e de minar a estabilidade fiscal e financeira a longo prazo em todo o mundo, ao aumentarem os custos de financiamento globais.

Os gastos deficitários dos EUA têm sido impulsionados nos últimos anos pelos estímulos relacionados com a Covid, por investimentos agressivos em infra-estruturas e energia limpa, e pela explosão dos custos dos juros. A dívida detida pelo público deverá atingir 45,7 trilhões de dólares, ou 114% do PIB, até 2033, acima dos 97% no final de 2023, de acordo com o Gabinete de Orçamento do Congresso .

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, até agora procurou minimizar as preocupações crescentes. A sustentabilidade da dívida, afirmou repetidamente, é melhor medida pelo custo do serviço da dívida em percentagem do PIB, ajustado pela inflação. As despesas líquidas reais com juros permanecerão abaixo de 2% do PIB na próxima década, de acordo com as projeções da Casa Branca.

No entanto, essa previsão é vulnerável, admitiu Yellen, caso as taxas de juro permaneçam elevadas.