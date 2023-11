Crise orçamental obriga Alemanha a suspender mais uma vez o limite constitucional da dívida pública

A Alemanha suspenderá um limite constitucional para novos empréstimos líquidos pelo quarto ano consecutivo depois que o governo do chanceler Olaf Scholz foi forçado a uma decisão radical revisão do orçamento por uma decisão na semana passada do tribunal superior do país.

Ao abrigo das regras de travagem da dívida, o endividamento líquido estrutural — ajustado para ter em conta factores cíclicos — está limitado a 0,35% do produto interno bruto. É permitido um aumento do endividamento líquido durante uma recessão económica, mas há menos margem para dívida adicional durante uma retoma.

O acórdão bombástico de 15 de novembro do Tribunal Constitucional de Karlsruhe pôs em causa centenas de milhares de milhões de euros de financiamento nos fundos especiais do governo – alguns deles com décadas de existência – que não fazem parte do orçamento federal regular.

A medida de emergência para suspender o chamado “freio da dívida” fará parte de um orçamento revisto para 2023 que o Ministro das Finanças planeia fazer na próxima semana, disse uma porta-voz de seu ministério na quinta-feira. Devido à decisão do tribunal, Lindner tem de contabilizar retroativamente pelo menos 37 mil milhões de euros (40,3 mil milhões de dólares) de novas dívidas fora do orçamento destinadas a aliviar o peso dos elevados preços da eletricidade e do gás sobre as famílias e as empresas.

É uma descida humilhante para o presidente do Partido Democrático Livre, que insistiu na restauração do limite de endividamento depois de este ter sido suspenso durante três anos devido à pandemia e à crise energética e se vê como um guardião da estabilidade fiscal da Alemanha.

A dívida alemã estendeu as quedas depois que a Bloomberg informou na quinta-feira que o governo planeava aumentar o limite de endividamento, elevando os rendimentos de 10 anos até seis pontos base, para 2,62%.

Além de amortecer o impacto dos elevados custos da energia, a administração de Scholz reservou dinheiro dos vários fundos para iniciativas, incluindo a ecologização da produção, a expansão das energias renováveis e das infra-estruturas de carregamento, bem como subsídios para instalações de baterias e semicondutores.

A utilização dos fundos especiais permitiu inicialmente a Lindner cumprir o compromisso de restabelecer o travão da dívida para o orçamento regular este ano, enquanto direcionava dinheiro para apoiar a renovação da base industrial da Alemanha e ajudar a reduzir as emissões prejudiciais.

Suspender novamente o travão da dívida é o segundo grande passo que o governo está a tomar depois de ter congelado praticamente todas as novas autorizações de despesas para 2023, enquanto avalia o impacto mais amplo e de longo prazo da decisão judicial.